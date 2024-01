Κόσμος

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του ακραίου φιλελεύθερου Προέδρου Χαβιέρ Μιλεί (εικόνες)

Περισσότεροι από 80.000 πολίτες διαδήλωσαν μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας.

Απορρίπτοντας τη «νομιμοποιημένη λεηλασία», το «αλυσοπρίονο», δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Τετάρτη στην Αργεντινή εναντίον των μεταρρυθμίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και της πολιτικής λιτότητας του ακραίου φιλελεύθερου νέου προέδρου της χώρας Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος, μόλις ενάμιση μήνα αφού ανέλαβε την εξουσία, βρέθηκε μπροστά στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση και απεργία της θητείας του.

«Η πατρίδα δεν πωλείται», «εδώ δεν υπάρχουν κάστες», «το να τρως δεν είναι προνόμιο»: πανό και πλακάτ, κάτω από ομοίωμα του προέδρου Μιλέι, γέμισαν την αχανή πλατεία του κοινοβουλίου, στο Μπουένος Άιρες, στη συγκέντρωση στην οποία κάλεσαν η συνομοσπονδία συνδικάτων CGT —προσκείμενη στον λεγόμενο περονισμό, στην κεντροαριστερή απελθούσα κυβέρνηση—, πολλές ακόμη συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, η ριζοσπαστική αριστερά…

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μπουένος Άιρες, τον Ντιέγο Κράβετς, 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση μπροστά στο κοινοβούλιο. Εκπρόσωπος της CGT ωστόσο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μόνο στην πρωτεύουσα διαδήλωσαν μισό εκατομμύριο πολίτες. Και στις επαρχίες, στην Κόρδομπα, στην Κοριέντες, στη Ροσάριο και στην Τουκουμάν, μεταξύ άλλων, μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για διαδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Ενάμιση μήνα αφότου άρχισε η προεδρία Μιλέι, εν μέσω αληθινού καταιγισμού σχεδίων νόμου για την απορρύθμιση της οικονομίας, υποτίμησης του νομίσματος κατά 54%, μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται, «ήρθαμε να υπερασπιστούμε 40 χρόνια δημοκρατίας, να υπερασπιστούμε την πατρίδα», είπε στο πλήθος ο Έκτορ Ντάερ, μέλος της ηγετικής ομάδας της CGT.

«Το να περιφέρεσαι με αλυσοπρίονο είναι ένα πράγμα, το να κυβερνάς είναι άλλο», προϋποθέτει «να αποδέχεσαι τον διάλογο» και «να δείχνεις μέτρο», πρόσθεσε.

«Οργανωμένος αντιμιλεϊσμός»

Στην πρωτεύουσα, οι συγκοινωνίες, τα εμπορικά καταστήματα, οι τράπεζες λειτουργούσαν κανονικά χθες το πρωί. Λεωφορεία και τρένα κυκλοφορούσαν ως τις 19:00, προτού η λειτουργία τους διακοπεί μέχρι τα μεσάνυχτα, με τις αποβάθρες άδειες καθώς τέλειωνε η μέρα. Οι αερομεταφορές επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο. Η Aerolineas Argentinas ανακοίνωσε πως ακυρώθηκαν 295 πτήσεις, ανάμεσά τους διεθνείς, πλήττοντας «πάνω από 20.000 επιβάτες». Η ζημία, υπολόγισε, θα ξεπεράσει «τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια».

«Η χώρα δεν σταματά», υποστήριξε η υπουργός Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς, για την οποία έγινε «μίνιμουμ» κινητοποίηση —δεν συμμετείχαν σ’ αυτή παρά 40.000 άνθρωποι στο Μπουένος Άιρες, υποστήριξε—, σε σύγκριση με τον «αριθμό των ανθρώπων που αποφάσισε να πάει να δουλέψει». Χαρακτήρισε την αντικυβερνητική κινητοποίηση «απόλυτη αποτυχία». Καταφέρθηκε εναντίον των «μαφιόζων συνδικαλιστών», των «μάνατζερ της φτώχειας» οι οποίοι «αντιστέκονται στην αλλαγή που αποφασίστηκε δημοκρατικά από την κοινωνία».

Ενώ συνδικάτα προεξοφλούν πως η σύγκρουση στην κοινωνία θα κλιμακωθεί πολύ τους επόμενους μήνες, καθώς θα γίνονται αισθητές οι αθροιστικές συνέπειες των πολιτικών λιτότητας και του πληθωρισμού, η χθεσινή κινητοποίηση ήταν «επίδειξη δύναμης, της δύναμης του πεζοδρομίου», με σκοπό να φανεί «η κοινωνική αντίσταση που θα συναντήσει ο Μιλέι», έκρινε ο πολιτολόγος Ιβάν Σουλιάκερ. Και να φανεί επίσης πως, παρότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πως ο νέος πρόεδρος παραμένει ακόμη δημοφιλής (θετική άποψη εκφράζει το 47% ως 55%), υπάρχει «οργανωμένος αντιμιλεϊσμός» ήδη.

Για την κυβέρνηση, «δεν υπάρχει εναλλακτική» στην άσκηση πολιτικής λιτότητας για να εξυγιανθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, βαθιά χρεωμένης, και να σταθεροποιηθεί η οικονομία την οποία στραγγαλίζει ο πληθωρισμός (211% σε ετήσια βάση).

Κατηγορεί τα συνδικάτα πως επέλεξαν τη «λάθος πλευρά της ιστορίας» προκηρύσσοντας την απεργιακή κινητοποίηση, που αποτελούσε γι’ αυτήν «απόλυτο παραλογισμό» , καθώς αναγγέλθηκε τον Δεκέμβριο, 18 ημέρες μετά την ορκωμοσία του προέδρου Μιλέι, ενώ οι μεταρρυθμίσεις πήραν τη «δημοκρατική» οδό, κατατέθηκαν στο κοινοβούλιο. Εκεί, η κυβέρνηση πιέζει να περάσει το γιγαντιαίο πακέτο μεταρρυθμίσεων με εφαρμοστικό νόμο, όμως ο συσχετισμός ισχύος στο κοινοβούλιο —η παράταξη του κ. Μιλέι, το κόμμα La Libertad Avanza («Η ελευθερία προχωρά»), δεν είναι παρά τρίτη δύναμη— την αναγκάζει να αναζητήσει συμβιβασμούς.

Προειδοποίηση στους βουλευτές

Στις διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες, προσφέρθηκε να αποσύρει 141 από τις 664 αρχικές διατάξεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις (αφορούν σε πρώτη φάση 41 δημόσιες επιχειρήσεις), τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, η εκχώρηση ευρύτερων εξουσιών στην κεντρική κυβέρνηση εξαιτίας της «κατάστασης εκτάκτου ανάγκης της οικονομίας», η κατανομή πόρων στις επαρχίες παραμένουν τα βασικά σημεία τριβής.

Η Βουλή θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα μια πρώτη εκδοχή του κειμένου. Η CGT προειδοποίησε τα μέλη της «να αποφασίσουν αν θα σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων ή θα τους προδώσουν».

Το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα-ποταμός που προωθήθηκε με κατεπείγουσα διαδικασία στα μέσα Δεκεμβρίου και θέτει το γενικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων έχει μπροστά του υφάλους: έχουν κατατεθεί πάνω από 60 προσφυγές στη δικαιοσύνη που το χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό.

Μπροστά στην κινητοποίηση, η κυρία Μπούλριτς διεμήνυσε πως θα ενεργοποιούσε το «πρωτόκολλο» εναντίον των αποκλεισμών δρόμων, που προβλέπει επεμβάσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων αν σημειώνονται διακοπές της κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες. Υπήρξαν de facto αρκετές, λόγω του όγκου της κινητοποίησης.

«Εδώ αντισταθήκαμε στη δικτατορία, που ήταν καθημερινή άσκηση τρομοκρατίας, δεν θα αντιστεκόμασταν σε αυτή την κλόουν την Μπούλριτς;», σχολίασε ειρωνικά ο Ραφαέλ Κλέτσερ, ακτιβιστής που θέλει «λαϊκή οικονομία» και πήγε να διαδηλώσει εναντίον της «λεηλασίας» της Αργεντινής «διά νόμου». Δεν είχε αναφερθεί κανένα επεισόδιο αρκετές ώρες μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην πλατεία του κοινοβουλίου.

