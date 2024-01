Life

“Dragons’ Den Greece II”: Οι ιδέες και οι επενδύσεις του 2ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία.

Το 2ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 72.000€, από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν.

Η ζωή δύο φιλόδοξων επιχειρηματιών θα αλλάξει σίγουρα προς το καλύτερο μετά το 2o επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, που τους χάρισε πολύτιμους συνεργάτες και πολλά υποσχόμενες συμφωνίες για τις επιχειρήσεις τους.

Ο Γρηγόρης Μπογράκος, παρουσίασε στους DRAGONS τα παγωτά φυτικής προέλευσης της εταιρείας του Planet Foods και, αφού οι επενδυτές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το ποιος θα κερδίσει το deal, ο Χάρης Βαφειάς ήταν ο μεγάλος νικητής, παίρνοντας το 1% της ελληνικής startup έναντι 42.000€, προσβλέποντας όμως σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, αφού αν η εταιρεία μπει στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. θα πάρει το 3%.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

O Πρόδρομος Ματενόγλου από τις Σέρρες, παραγωγός και ιδρυτής της εταιρείας Grandpa Beans, με τα μόνα μαύρα φασόλια ελληνικής παραγωγής, ήρθε μπροστά στους DRAGONS με ένα ταπεινό προϊόν αλλά με μεγάλα όνειρα και κατάφερε να φύγει με μία πολλά υποσχόμενη συμφωνία με τη Μαρία Χατζηστεφανή, για το 35% της εταιρείας του έναντι 30.000€.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στις 22:00, στο μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!

Δείτε το trailer:

DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ_ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Instagram: @dragonsdengreece

Twitter: @DragonsDenGR

Facebook: @dragonsdengreece

