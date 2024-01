Κοινωνία

H “παγίδα” σε 43χρονο που “πήγε” σε... ραντεβού με ανήλικη! (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο πατέρας της και φίλοι του, παγίδευσαν τον άνδρα που ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα μέχρι την Αττική, για να βρεθεί με ανήλικη, που προσέγγισε με ψεύτικο προφίλ. Τον περίμεναν μαζί με αστυνομικούς και...

-

Την επιχείρηση στην οποία συνελήφθη ο 43χρονος άνδρας ο οποίος παγιδεύτηκε από πατέρα ανήλικης ενώ επιχειρούσε να συναντηθεί μαζί της αποκάλυψε ο youtuber, Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Ο YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε ρόλο στην επιχείρηση, καθώς ήλθε σε επαφή με την αστυνομία για τον χειρισμό της περίπτωσης αφότου είχε πρώτα επικοινωνήσει με τον πατέρα της ανήλικης προκειμένου να στήσουν την παγίδα στον 43χρονο από την Πάτρα.

Στο βίντεο ο Κοψιάλης περιγράφει πώς με τη βοήθεια του πατέρα της μικρής και της αστυνομίας παγιδεύτηκε ο 43χρονος. Όπως αναφέρει ότι ενημερώθηκε από τον πατέρα της μικρής ότι ένα γυναικείο προφίλ επέμενε να στέλνει μηνύματα άσεμνου περιεχομένου στη μικρή μέσω του Instagram. Σε ένα από τα άσεμνα βίντεο φαινόταν καθαρά το πρόσωπό του.

Δείτε το βίντεο του Αλέξανδρου Κοψιάλη για την παγίδα στονν 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη:

«Ξαφνιάστηκα και θορυβήθηκα», λέει και η πρώτη σκέψη ήταν να αντιδράσει βίαια. «Μετά συγκροτήθηκα, να δούμε πώς θα τον πιάσουμε», επισημαίνει. Δεν πιστεύαμε ότι θα ξεκινούσε από την επαρχία με ΚΤΕΛ τα ξημερώματα, λέει ακόμη, ενώ προσθέτει ότι ο 43χρονος ήθελε να διασφαλίσει ότι η συνάντηση με την κοπέλα θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα τους δει κανένας.

Στη συνέχεια ο Κοψιάλης και ο πατέρας συνεννοήθηκαν με την αστυνομία για την παγίδευση. Το ραντεβού είχε κλειστεί σε συγκεκριμένη ώρα και σε διαμέρισμα στον οποίο περίμεναν αστυνομικοί, αλλά και ο Κοψιάλης με κάμερα. Ο άνδρας πράγματι έφτασε από την Πάτρα, όπως ανέφερε η αστυνομία, στον Πειραιά για να συναντήσει την 13χρονη. Η επιχείρηση είχε οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε από τη στιγμή που μπήκε στο διαμέρισμα δεν ήταν δυνατό να βγει ή να διαφύγει. Όλοι όμως αγωνιούσαν για το πώς θα αντιδράσει ο άντρας, που θα μπορούσε να είναι ακόμη και οπλισμένος.

Έφτασε στο σπίτι και εκεί τον συνέλαβαν, αν και προσπάθησε να φύγει. Οι αστυνομικοί του εξήγησαν ότι είχε γίνει μήνυση από τον πατέρα του κοριτσιού άρα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Στο σακίδιο που είχε μαζί του βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα και γυναικεία εσώρουχα, υλικό με τις συνομιλίες του με την κοπέλα, όπως και άσεμνα βίντεο και φωτογραφίες. Γιατί προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, εξηγεί στο τέλος του βίντεο ο Κοψιάλης: Να αποτρέπουμε ανώμαλους από το να συνευρίσκονται με ανήλικες και ενθαρρύνουμε παιδιά σε παρόμοιες περιπτώσεις «να μιλήσουν σε κάποιον μεγαλύτερο για το πώς θα χειριστούν την υπόθεση».

Το μήνυμα στο τέλος του βίντεο αναφέρει: «Η ανάρτηση του συγκεκριμένου βίντεο στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που δημιουργεί η αμεσότητα των μηνυμάτων. » Σκοπός είναι η αποτροπή παρόμοιων αισχρών περιστατικών στο μέλλον και η διευκόλυνση της γνωστοποίησης τέτοιων περιστατικών από ανήλικα θύματα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο, έχω εξηγήσεις για όλα (βίντεο)

Καταλήψεις - Πιερρακάκης: Δεν θα χαθεί η Εξεταστική, τα δημόσια ΑΕΙ είναι η “ναυαρχίδα” μας (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ζούσε με την νεκρή αδελφή του στο διαμέρισμα για μέρες