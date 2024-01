Αθλητικά

ΑΕΚ - Λιούμπισιτς: προφορική συμφωνία με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Οι επόμενες κινήσεις για την απόκτηση του Κροάτη μέσου από την Ένωση.

Στο φίνις της «χειμερινής», μεταγραφικής περιόδου, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία πολύ σημαντική, μεταγραφική κίνηση, καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/1) ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι», αλλά κι ο 24χρονος πολυσύνθετος Κροάτης μέσος (παίζει τόσο ως αριστερός μπακ, όσο κι ως αριστερός εσωτερικός χαφ) πίεζαν πάρα πολύ την κροατική ομάδα για να συμφωνήσει στην πρόταση που είχε στα χέρια της.

Κι αργά το βράδυ της Τρίτης (30/1) η ΑΕΚ πήρε εντέλει ένα πρώτο, προφορικό «πράσινο φως», προκειμένου να «τρέξει» απ’ το πρωί της Τετάρτης (31/1) όλες τις διαδικασίες, για να έρθει ο Λιούμπισιτς στην Αθήνα και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους περσινούς νταμπλούχους Ελλάδας, λίγες ώρες πριν κλείσει το μεταγραφικό «παράθυρο».

