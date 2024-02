Κοινωνία

Αγνοούμενος αγρότης: Τον έψαχναν για 20 ώρες - Τον βρήκαν νεκρό κάτω από το τρακτέρ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος άνδρας, τον οποίο αναζητούσαν για 20 ώρες συγγενείς και φίλοι. Πώς συνέβη η τραγωδία.

-

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγρότη που τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί στην Αιτωλοακαρνανία καθώς εντοπίστηκε καταπλακωμένος από το τρακτέρ του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 65χρονος μετέβη το μεσημέρι με το τρακτέρ του για αγροτικές εργασίες στην περιοχή προς Προσήλια και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να τον αναζητήσουν συγγενικά του πρόσωπα. Παρόλες τις προσπάθειες για επικοινωνία αυτό δεν κατέστη δυνατό και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί του αρχικά ήταν σε λειτουργία, όμως αργότερα φαίνεται να έχει κλείσει.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αστυνομίας και της 6ης ΕΜΑΚ και του ΕΠΣ Παραβόλας στο Καινούργιο για τον εντοπισμό του 65χρονου αγνοούμενου ενώ στις έρευνες συμεμτείχαν και πολλοί πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη διαδρομή προς Προσήλια, αλλά και στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί στην περιοχή της Χρυσοχεριάς.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Νατσιός: Αμαρτία η ομοφυλοφιλία, “ναι” στα συλλαλητήρια (βίντεο)