Οικονομία

Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: “Βόμβα” με την παραίτηση της Ερκάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της Γκαγέ Ερκάν και η αναφορά που προκαλεί ερωτήματα.

-

Με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Χ ανακοίνωσε την παραίτησή της η Γκαγέ Ερκάν από τη θέση της ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Νέος διοικητής διορίστηκε ο υποδιοικητής Φατίχ Καραχάν. Πάντως η ανακοίνωση για τον διόρισμό του νέου διοικητή προκάλεσε ερωτηματικά καθώς στο κείμενο γίνεται αναφορά σε ‘απόλυση’ της Γκαγιέ Ερκάν και όχι σε ‘παραίτηση’.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η παραίτηση της Γκαγέ Ερκάν έρχεται μετά από το σκάνδαλο που προκάλεσε η συμπεριφορά του πατέρα της έναντι των υπαλλήλων της τράπεζας στον οποίο η ίδια η Γκαγέ Ερκάν είχε αναθέσει καθήκοντα.

Ο υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας Μεχμέτ Σιμσέκ χαρακτήρισε την απόφαση της Ερκάν «προσωπική».

Kamuoyunun malumu oldugu uzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? Baskanl?g? gorevini surdurmekteyim.



Her bir kar?s toprag? icin bedel odenmis bu topraklarda dogmus, buyumus, egitim gormus bir vatan evlad? olarak, bu kutsal gorev sahs?ma tevdi… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024

Η Ερκάν διορίστηκε τον Ιούνιο μετά από μακρά θητεία στις ΗΠΑ στην Goldman Sachs και την First Republic Bank. Υπό την ηγεσία της, η κεντρική τράπεζα αύξησε επιθετικά τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που τρέχει σχεδόν στο 65%.

Οι αγορές ήταν κλειστές όταν έγινε η ανακοίνωση για να μην προκαλέσει υψηλή πτώση της τουρκικής λίρας.

«Οι πεταλούδες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους διοικητές της τουρκικής κεντρικής τράπεζας στην Τουρκία από το 2019», σχολιάζει ήδη ο τουρκικός τύπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέταξε...κάνναβη κατά τη διάρκεια καταδίωξης



Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης



Έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας: Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα