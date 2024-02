Οικονομία

Αγρότες: Αποφασίζουν για κλείσιμο των Εθνικών Οδών ή κάθοδο στην Αθήνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετακίνητοι στα αιτήματά τους παραμένουν οι αγρότες, που συνεδριάζουν την Τρίτη για λήψη αποφάσεων. Ο ΑΝΤ1 στο μεγαλύτερο μπλόκο της Ελλάδας.

-

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της Ελλάδας, αυτό της Καρδίτσας, βρίσκονται από το πρωί ο ΑΝΤ1 και η Μαρία Αναστασοπούλου με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Πάνω από 1000 τρακτέρ από την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα έχουν παραταχθεί στον κόμβο Ε65, ενώ οι αγρότες έχουν στήσει και σκηνές στο σημείο.

«Πολλοί από τους αγρότες εδώ δεν έχουν σπίτια λόγω των πλημμυρών», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εξηγώντας πως οι αγρότες τα έχουν χάσει όλα.

«Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν χωράφια να καλλιεργήσουν», είπε σχετικά.

Όπως είπε ο ίδιος για την αυριανή πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στην Νίκαια, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια: «Το κλείσιμο των εθνικών οδών ή η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα»

Ο Σ.Αλειφτήρας τόνισε πως, «οι αγρότες έχουν πραγματικά προβλήματα και δεν είναι πολιτικά καθοδηγούμενοι», σχολιάζοντας πως, «με τη δήλωση που έκανε ο Λευτέρης Αυγενάκης πιο πολύ συσπείρωσε τους αγρότες, παρά αποκλιμάκωσε την κατάσταση και όσο συνεχίζει να κάνει τέτοιες δηλώσεις θα μας έχει απέναντι του».

Ως προς το σενάριο της καθόδου στην Αθήνα, αναγνώρισε πως είναι δύσκολο, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και χρονικά.

«Είναι δύσκολο, δεν σας λέω πως θα το κάνουμε, όμως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά».

Ερωτηθείς, τέλος ποια θα ήταν αυτά τα μέτρα, που αν ανακοινώνονταν θα έφευγαν τα τρακτέρ από τους δρόμους είπε: «Αφορολόγητο πετρέλαιο και μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας στα 7λεπτα».

Μηχανοκίνητη πορεία, με τελικό προορισμό το ΥΜΑΘ (Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας - Θράκης), ξεκίνησαν αγρότες της Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Μουδανιών, στο ύψος της εθνικής οδού Νέων Μουδανίων - Θεσσαλονίκης, όπου είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Χαλκιδικής Φιλοκλής Κοτζιάς, οι αγρότες σκοπεύουν να επιδώσουν στον υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη ψήφισμα με τα αιτήματά τους, θέτοντας στην κορωνίδα των προσδοκιών τους «τις αποζημιώσεις για την ακαρπία της πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική, που αγγίζει -σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ- το 90%».

Περίπου 40 τρακτέρ συμμετέχουν στη μηχανοκίνητη -ειρηνική, όπως της χαρακτήρισε ο κ. Κοτζιάς- πορεία των αγροτών προς το ΥΜΑΘ, ενώ στον κόμβο των Μουδανιών παραμένουν 120 τρακτέρ. Μετά την επίδοση του ψηφίσματός τους στον υφυπουργό, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, στον κόμβο των Μουδανιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ομόφυλα ζευγάρια: Ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου