“Dragons’ Den Greece II”: Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 3ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία.

Το 3ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 110.000€, από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 286.000€!

Για άλλη μια φορά, είδαμε ενδιαφέροντες και πολλά υποσχόμενους επιχειρηματικούς «γάμους» αλλά και «σχέσεις» που δεν προχώρησαν, καθώς μία λάθος απάντηση, ένα επιχειρηματικό κενό, μία αδύναμη προσωπικότητα μπορεί να είναι λόγοι για το «είμαι εκτός» των Ελλήνων επενδυτών, που κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να ακούσει.

Δύο επιχειρήσεις κατάφεραν να πάρουν επένδυση στο 3ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Ο Λέων Γιοχάη και ο Δημήτρης Μάλλιος έδωσαν την ευκαιρία στον Γιώργο Δώδο και τη Δώρα Διαμαντάκου να αποδείξουν όσα υπόσχονται για την ιδέα και την επιχείρησή τους, D.G.K Kenotomy με θερμαντικά πάνελ για εξοικονόμηση ενέργειας, και επένδυσαν 80.000€ για το 30% της εταιρείας τους.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η Φοίβη Κυριάκη, ιδρύτρια της εταιρείας ALA D ASTRA με luxury & aesthetic προϊόντα yoga & wellness, ήρθε αποφασισμένη να κερδίσει μία επένδυση από τη Λιλή Περγαντά και κατάφερε τελικά να κάνει συμφωνία με τον Λέοντα Γιοχάη, τον Δημήτρη Μάλλιο και τη Λιλή Περγαντά για το 12% της επιχείρησής της έναντι 30.000€.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 22:00, στο μεγαλύτερο show επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!

Δείτε το trailer:

«DRAGONS’ DEN GREECE» _ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

