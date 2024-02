Πολιτική

Ο Ρουσόπουλος συνάντησε Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκη (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στις επαφές με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, που είχε ο νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση Σακελλαροπούλου και Ρουσόπουλου.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο

Με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο συναντήθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Ρουσόπουλο για την εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα εκλογή του στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Συνάντηση Ρουσόπουλου και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το νέο Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρο Ρουσόπουλο υποδέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στο διάλογο που διημείφθη μπροστά στις κάμερες, ο κ. Ρουσόπουλος είπε ότι πρόκειται να ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της θητείας του, ειδικά αυτήν την εποχή και ειδικά αυτή την περίοδο με την εξάπλωση της τεχνολογίας και της τεχνικής τεχνητής νοημοσύνης.

Σημείωσε αρχικά ότι είναι τιμητική φυσικά η αποδοχή στο πρόσωπό του από πέντε μεγάλες παρατάξεις και έκλεισε λέγοντας ότι η μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ορθοπεταλιές, ενώ από την πλευρά της κλείνοντας να πω ότι Πρόεδρος της Δημοκρατίας του ευχήθηκε καλή επιτυχία και σημείωσε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προτεραιότητα κάθε φιλελεύθερης δημοκρατίας και ένας διαρκής αγώνας.

Ο κ. Ρουσόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για την πατρίδα μας. Νομίζω αυτή η ομόφωνη από πέντε μεγάλες πολιτικές παρατάξεις αποδοχή στο πρόσωπό μου και ελπίζω να τιμήσω αυτή την οδηγία, αυτή την εντολή, αυτή η μάχη για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι που δίνει το Συμβούλιο, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 75 του χρόνια».

Η κα Σακκελαροπούλου δήλωσε: Χαίρομαι πολύ κύριε Πρόεδρε, σας υποδέχομαι και συναντιόμαστε ξανά με αυτές τις συνθήκες. Και πάλι συγχαρητήρια λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι τιμητική εκλογή σας και έχει έναν έντονο συμβολισμό γιατί συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την επανεισδοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συνέπεσε με την εκλογή του πρώτου Έλληνα στη θέση του Προέδρου».

