Life

“Ό άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Η δήλωση στο “Πρωινό” και οι νέες καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για “ξέπλυμα χρήματος”. Τι δηλώνουν στην κάμερα πρώην συνεργάτες τους για την πώληση αντικειμένων αξίας από δωρεές.

-

Ο Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος, σύμφωνα με έρευνα από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φέρεται να ενέχεται σε απάτη και «ξέπλυμα χρήματος».

Σε δήλωση του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», ερωτηθείς ποιο μήνυμα στέλνει σε όσους έχουν κάνει δωρεές για τους αναξιοπαθούντες και τώρα μαθαίνουν την έρευνα για «ξέπλυμα χρήματος» και τις καταγγελίες, δήλωσε «Να έρθουν να δουν εδώ, να δουν τι κάνω»

Την ίδια ώρα, πρωην συνεργάτες του προβαίνουν σε νέες βαριές καταγγελίες για πώληση ειδών απο δωρεές σε αλλοδαπούς και Ρομά, που τον αντιμετώπιζαν ως συνεργάτη λόγω της τακτικής σχέσης τους και των συχνών συναλλαγών τους, καθώς και για επιλεκτική διαχείριση δωρεών εις είδος, με στόχο το προσωπικό όφελος του.

Ακόμη, ανέφερε ότι προτιμούσε να μένει σε ακριβά ξενοδοχεία της περιοχής του κέντρου της Αθήνας, προφανώς με χρήματα απο δωρεές πολιτών.

Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Ελευθέριος Γαβουνέλης, δικηγόρος της μητέρας του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας για «ξέπλυμα χρήματος», μετά από το πόρισμα της Αρχής για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως είπε ο συνήγορος της, η ηλικιωμένη, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», δεν αντιμετωπίζει επισήμως καμία κατηγορία, καθώς μέχρι στιγμής το μόνο που έχει επισήμως συμβεί είναι η κατάθεση του πορίσματος για το «ξέπλυμα χρήματος» στην Δικαιοσύνη για περαιτέρω έλεγχο στην κοινωνική κουζίνα, μετά από τον εντοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δωρεές που κατατίθεντο σε λογαριασμούς συγγενών του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.

Ο κ. Γαβουνέλης υποστήριξε ότι η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου είχε πλήρη γνώση των καταθέσεων που γίνονταν στον τραπεζικό λογαριασμό της και ότι αυτός είχε «διατεθεί» για την συγκέντρωση χρημάτων για την κοινωνική κουζίνα, καθώς η δράση αυτή δεν είχε κάποια νομική οντότητα και επομένως συνδεδεμένους λογαριασμούς για δωρέες

Ο δικηγόρος αρνήθηκε για λογαριασμό της πελάτισσας του, ότι γνώριζε πως χρήματα από τις δωρεές πολιτών χρησιμοποιούνταν από τον γιό της για τζόγο, όπως περιγράφεται στο πόρισμα της Αρχής για το «ξέπλυμα χρήματος», αλλά δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το ακριβές ύψος των χρημάτων που έμπαιναν καθημερινά στον λογαριασμό της.

Ως προς τις αναλήψεις των χρημάτων από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, καίτοι εκείνος δεν ήταν συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού, ο δικηγόρος είπε ότι η κάρτα αναλήψεων που ήταν συνδεδεμένη με τον λογαριασμό είχε «παραδοθεί» σε εκείνον από την ηλικιωμένη μαζί με τους κωδικούς και ότι έτσι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» μπορούσε να «τραβάει» χρήματα από τις δωρεές πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Νικόλας: Πέθανε ο 2χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Ψήφισμα - Μαρινάκης: Έλληνες ευρωβουλευτές βάζουν σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της Ελλάδας για να πλήξουν τον Μητσοτάκη

Μάνδρα - Κούγιας για Γιαλιά: “Χοντροκομμένη” δολοφονία, με δράστη ίσως τον ηθικό αυτουργό της (βίντεο)