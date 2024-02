Αθλητικά

Μπακς: Μεγαλειώδης νίκη με...τεράστιο Αντετοκούνμπο

Ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Μπακς με τους Νάγκετς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί «αυτοκρατορική» εμφάνιση οι Μπακς διέλυσαν τους πρωταθλητές Νάγκετς στο Μιλγουόκι με 112-95. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά φέτος που οι Μπακς κατάφεραν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους κάτω από τους 100 πόντους σε back-to-back παιχνίδια. Έτσι, τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 35-19 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής ενώ το Ντένβερ «έπεσε» στο 36-18 και καταλαμβάνει την 4η θέση στη Δύση.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (14/19 δίποντα, 8/14 βολές), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα 18 πόντους σημείωσε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ (αλλά με 6/15 σουτ) ενώ 13 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Άαρον Γκόρντον.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μαϊάμι Χιτ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/2 στις 03:00) στο Μιλγουόκι.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Ιντιάνα 111-102

Κλίβελαντ-Φιλαδέλφεια 121-123

Τορόντο-Σαν Αντόνιο 99-122

Ατλάντα-Σικάγο 126-136

Μέμφις-Νέα Ορλεάνη 87-96

Μιλγουόκι-Ντένβερ 112-95

Χιούστον-Νέα Υόρκη 105-103

Ντάλας-Ουάσινγκτον 112-104

Γιούτα-Γκόλντεν Στέιτ 107-129

Κλίπερς-Μινεσότα 100-121

