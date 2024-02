Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή

Τα πρώτα στοιχεία για σχυρό σεισμό που έπληξε τη Χιλή.

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών καταγράφτηκε στην κεντρική Χιλή, στον νομό Ατακάμα, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κάπου 123 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Λα Σερένα και το εστιακό βάθος ήταν 30 χιλιόμετρα, κατά το EMSC.

