Life

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη στην καλλιτέχνιδα και χρειάστηκε η επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο.

-

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το newsbreak.gr και το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γιάννη Αρμουτίδη ο λόγος που η ηθοποιός μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου για εξετάσεις ήταν η ανεβασμένη πίεση που ανησύχησε το οικείο περιβάλλον της, αλλά και την ίδια.

Στο πλευρό της Ζωζώς Σαπουντζάκη βρίσκονται οι συνεργάτες της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: τα λάθη στην έρευνα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (βίντεο)

Super Bowl: Πυροβολισμοί στην παρέλαση στο Κάνσας (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: Τα “γαλάζια πυρά” στην Ολομέλεια (εικόνες)