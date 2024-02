Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 15 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποια Παγκόσμια Ημέρα έχει καθιερωθεί να τιμάται σαν σήμερα.

-

Σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ονησίμου αποστόλου (†109).

Οσίου Ευσεβίου († ε΄αι.).

Μάρτυρος Μαΐωρος, Οσίου Ανθίμου (Βαγιάνου) εν Χίω († 1960).

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ονήσιμος, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως:

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:15 - Δύση ήλιου: 18:03

Σελήνη: 6.1 ημερών

Ο βίος του αποστόλου Ονήσιμου

O άγιος Ονήσιμος, ήταν δούλος στο σπίτι του Ρωμαίου άρχοντα Φιλήμονα, ο οποίος έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο και φερόταν σαν πατέρας στους δούλους του. Ωστόσο ο Ονήσιμος, αφού καταχράστηκε χρήματα από το σπίτι του κυρίου του, δραπέτευσε και πήγε στη Ρώμη όπου μη έχοντας εργασία, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Τότε θυμήθηκε τις συζητήσεις στο σπίτι του κυρίου του για τους χριστιανούς τους οποίους πλησίασε και από τούς οποίους πληροφορήθηκε ότι ο Απόστολος Παύλος από τον οποίο τόσο πολύ είχε εντυπωσιαστεί, ήταν στη Ρώμη. Αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και συνάντησε τον Απόστολο από τον οποίο διδάχθηκε την ορθόδοξη πίστη. O Ονήσιμος αφιερώθηκε στη διακονία του αποστόλου και των αδελφών του χριστιανών. Μετά το μαρτύριο του αποστόλου Παύλου, ο άγιος συνελήφθη και εξορίστηκε. Στην εξορία όμως ο Ονήσιμος, συνέχισε με ζήλο να κηρύττει το λόγο του Θεού και όταν ο έπαρχος Τερτύλλος επισκέφθηκε τον τόπο της εξορίας του και πληροφορήθηκε τη χριστιανική του δράση, διέταξε να συλληφθεί ο άγιος και να βασανιστεί. Μετά από φρικτά βασανιστήρια, ο άγιος παρέδωσε την άγια ψυχή του ως Μάρτυρας της εκκλησίας.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Super Bowl - Κάνσας: Φονικό στους εορτασμούς για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Κυνηγός πυροβόλησε τον ξάδερφό του

Ρουβίκωνας - Λίνα Κλείτου: Διαμαρτυρία στο σπίτι της δημοσιογράφου (εικόνες)