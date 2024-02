Κοινωνία

Γλυφάδα - Ηλίας Κουκουλάρης: Το “τελευταίο αντίο” στον καπετάνιο (βίντεο)

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του πρώην καπετάνιου που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να αποτρέψει το μακελειό στη ναυτιλιακή.

Η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κυπριάδου, στην Κυψέλη, όπου κηδεύτηκε ο καπετάνιος Ηλίας Κουκουλάρης, που έχασε τη ζωή του στο μακελειό στη Γλυφάδα.

Ο πρώην καπετάνιος ήταν αυτός που προσπάθησε να σταματήσει τον 76χρονο από το σκοτώσει την Μαρία Καρνέση και τον γαμπρό της, Αντώνη Βλασσάκη. Δεν τα κατάφερε και έχασαν και οι τρεις τη ζωή τους, προτού ο Αιγύπτιος Άρης βάλει τέλος στη δική του.

«Επειδή τα στερνά του καπετάν Ηλία ήταν άγια, δεν χωράει θλίψη παρά μόνο ένα δυνατό χειροκρότημα γιατί ανήκει στον παράδεισο», είπε ο ιερέας αντί για επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία.

Φίλοι και συγγενείς ήταν εκεί για να του πουν το τελευταίο αντίο, με τη σύζυγό του τραγική φιγούρα, να μπαίνει στην εκκλησία υποβασταζόμενη από την κόρη και την εγγονή της.

Στεφάνια έστειλαν και οι εργαζόμενοι στην ναυτιλιακή εταιρεία, όπως και η οικογένεια Καρνέση.

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αθηνών.

