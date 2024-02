Κοινωνία

Τέμπη - Ιερώνυμος: Τέλεσε τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένα έτος από την ημέρα της τραγωδίας. Παρούσα στο τρισάγιο και η κυρία Καρυστιανού.

-

Με σεβασμό και τιμή στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προσήλθε, σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, στο χώρο του τραγικού συμβάντος και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους, καθώς σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένα έτος από την ημέρα της τραγωδίας.

Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκε, στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος και τον συνόδευσε στο χώρο του δυστυχήματος όπου τους ανέμενε η κυρία Καρυστιανού συγγενής θύματος. Τον Μακαριώτατο συνόδευαν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιωάννης Καραμούζης Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και ο Πρωτοδιάκονός του Ιερολογιώτατος κ. Ιωάννης Μπούτσης.

Εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως παρέστησαν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος αυτής, και ο Πρωτοδιάκονος Ιερολογ. κ. Σπυρίδων-Αθανάσιος Σάσσαλος.

Εμφανής ήταν η συγκίνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, καθώς και η προσευχητική του διάθεση, την οποία εξέφρασε με πατρικά λόγια παρηγορίας και επιστηριγμού.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: απολογείται ο 39χρονος καθ' ομολογίαν δράστης

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)