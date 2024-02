Οικονομία

Τουριστικά λεωφορεία - Πανελλαδικές κινητοποιήσεις: Ουρές στη Θεσσαλονίκη

Που έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις από τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Ποια τα αιτήματά τους.

Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα 21 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, ζητώντας την ικανοποίηση του βασικού τους αιτήματος που αφορά τη μόνιμη εξίσωση των τελών κυκλοφορίας με τους άλλους συγκοινωνιακούς φορείς.

Στη Θεσσαλονίκη οι συγκεντρώσεις των τουριστικών λεωφορείων θα είναι δύο, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά της πόλης.

Αναλυτικότερα το ραντεβού έχει δοθεί για τι 9:00 στα ανατολικά, επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος του Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και στα δυτικά στο εμπορικό κέντρο «One Salonica» με κατεύθυνση προς την είσοδο της πόλης.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με το grtimes, aνάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις με την ώρα συγκέντρωσης να έχει οριστεί πανελλαδικά στις 9 το πρωί. Μεταξύ άλλων, στη Βέροια, τουλάχιστον 60 λεωφορεία θα συγκεντρωθούν επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού και στον Βόλο περίπου 20 λεωφορεία μπροστά από το Δημαρχείο.

Στην Αθήνα, το σημείο συνάντησης των περίπου 200 οχημάτων θα είναι επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Athens Marriott Hotel ενώ στο Ναύπλιο η διαμαρτυρία θα γίνει μπροστά από το κτίριο της Νομαρχίας.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, εφόσον δεν βρεθεί λύση οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων είναι πιθανό να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό δρόμων, καθώς και σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους συγκοινωνιακούς φορείς.

