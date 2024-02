Αθλητικά

ΟΑΚΑ: Ανοίγει τον Απρίλιο - Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε την ανακοίνωση του υπουργείου Αθλητισμού για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας.

-

Μετά την προαναγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε επίσημα την επαναλειτουργία του σταδίου ΟΑΚΑ τον Απρίλιο του 2024, πέντε μήνες μετά το "λουκέτο" που είχε επιβληθεί για λόγους ασφαλείας.

Μετά την 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, που παραδόθηκε από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, και σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η πλήρης "λειτουργία του Σταδίου μετά την ολοκλήρωση της αφαίρεσης των πολυκαρβονικών στελεχών και αφού εγκατασταθεί υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης της στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα", το στάδιο κρίθηκε απόλυτα ασφαλές προς χρήση.

Επιβεβαιώνεται έτσι και η πραγματοποίηση των δύο πολυαναμενόμενων συναυλιών του συγκροτήματος Coldplay, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Ιουνίου, ενώ και η συναυλία του δημοφιλούς γερμανικού μέταλ συγκροτήματος Rammstein, μεταφέρθηκε από τον περιβάλλοντα χώρο -όπου αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει- εντός του σταδίου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού:

Απόλυτα ασφαλές προς χρήση είναι το Κεντρικό Στάδιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ), σύμφωνα με την 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης που παρέδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το συμπέρασμα που προκύπτει, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, είναι πως μετά την αφαίρεση των πολυκαρβονικών φύλλων του Στεγάστρου Καλατράβα, ουδείς κίνδυνος θα υφίσταται.

Όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εργασίες απομάκρυνσης των πολυκαρβονικών φύλλων αναμένεται, πλην καιρικού απροόπτου, να ολοκληρωθούν εντός της Άνοιξης, ώστε στα τέλη Απριλίου το Στέγαστρο να είναι απολύτως λειτουργικό.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ αναφέρουν πως θα εγκατασταθεί σύστημα ενόργανης παρακολούθησης του Στεγάστρου και θα δημιουργηθεί ψηφιακό δίδυμο, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει, ώστε να παρακολουθείται σε ζωντανό χρόνο η συμπεριφορά του.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Πολιτεία παραμένει συνεπής σε όσα δια στόματος του κ. Βρούτση είχε εξαγγείλει, προτεροποιώντας την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων, θεατών και εργαζομένων, καθώς αν κι εφόσον παρουσιαστεί στο μέλλον οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μπορεί να εντοπίζεται άμεσα και να αντιμετωπίζεται.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία του κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας της έκθεσης που το καθιστούσε επισφαλές, λόγω της κατάστασης του στεγάστρου.

Η 3η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης που λάβαμε από τα χέρια του κ. Στασινού, προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μας επιτρέπει να δώσουμε το εμβληματικό Στάδιο προς χρήση.

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Στασινό και τους επιστήμονες του ΤΕΕ για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Κυβέρνησης. Επιλήφθηκαν, ως θεσμικοί εταίροι και πλέον ειδικοί, του πολύ δύσκολου εγχειρήματος της εξομάλυνσης της πραγματικά πολύ δυσάρεστης κατάστασης που προσωρινά –ευτυχώς- βιώσαμε με την αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην αναβάθμιση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, πάντα έχοντας ως πρόταγμά μας την ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΑΚΑ έχει ήδη ενταχθεί στα Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το όποιο αντλεί 57 εκατ. για την επισκευή, συντήρηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων δομών του.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την αύξηση της ετήσιας χρηματόδοτησης στο σύνολο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων της χώρας, που έφτασε ακόμα και στο +150%, εγκρίθηκαν 7,5 εκ ευρώ που θα κατευθυνθούν για την κατασκευή ενός ακόμα πολυδύναμου κλειστού γυμναστηρίου μέσα στον ευρύτερο χώρο του ΟΑΚΑ, ώστε να εξυπηρετηθούν πάγιες ανάγκες των Ομοσπονδιών, ενώ ήδη έχει ήδη αλλάξει μορφή το Κλειστό Προπονητήριο του Στίβου και διεξάγονται έργα αναμόρφωσης και στα ανοιχτά βοηθητικά γήπεδα (Κ1-Κ2).

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και 4η Έκθεση των ορισμένων από το ΤΕΕ εμπειρογνωμόνων, μετά την ολοκλήρωση της νέας αποτίμησης και την αλληλεπίδραση με το υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης – ενοργάνωσης.