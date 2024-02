Παράξενα

Νορβηγία: Μετεωρολόγος δέχθηκε “χτύπημα” από… ψάρι σε live μετάδοση (βίντεο)

Αίσθηση προκαλεί το βίντεο με την “επίθεση” ψαριού σε μετεωρολόγο, αν και πολλοί σπεύδουν να κάνουν σχόλια για “στημένο βίντεο”.

Ο μετεωρολόγος Ντέιβιντ Γιόργκενβαγκ πήγε στην παραθαλάσσια πόλη Κρίστιανσουντ της Νορβηγίας για να απαθανατίσει τα έντονα φαινόμενα από την καταιγίδα Ίνγκουν με τις ριπές ανέμου να φθάνουν τα 193 χλμ/ώρα.

Την ώρα που βιντεοσκοπούσε τον φίλο του και μετεωρολόγο που έκανε live ενημέρωση για τον καιρό, στην οθόνη "εμφανίζεται" ένα ψάρι πουξκαταλήγει να χτυπήσει στο κεφάλι τον μετεωρολόγο, κάνοντας τον να χάσει την ισορροπία του, λόγω και της σαστιμάρας του, ενώ μεγάλα κύματα "έσπαζαν" πίσω του στα βράχια, σε ελάχιστη απόσταση.

Ο μετεωρολόγος μετά από λίγο ξέσπασε σε γέλια και σηκώθηκε, πριν σκάσει κι άλλο κύμα.

Πολλοί θεατές του βίντεο στο YouTube πάντως κάνουν λόγο για "στημένο βίντεο", καθώς το ψάρι δεν φαίνεται να έχει εκτιναχθεί από την θάλλασα λόγω των καιρικών φαινομένων, αλλά σκόπιμα ένα ανθρώπινο χέρι να το έχει εκσφενδονίσει πάνω στον μετεωρολόγο, την ώρα της live μετάδοσης/

