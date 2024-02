Life

Μπιγιονσέ: Η αποθέωση από την Ντόλι Πάρτον

H θρυλική ιέρεια της κάντρι, δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια της Μπιγιονσέ και την συνεχάρη για το νέο της τραγούδι, «Texas Hold'Em»

H θρυλική ιέρεια της κάντρι σε ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε τη χαρά της για το νέο τραγούδι της Beyonce «Texas Hold'Em» το οποίο έφτασε την κορυφή του Country Chart του Billboard.

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Beyonce και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έκανε ένα country άλμπουμ», έγραψε η Ντόλι Πάρτον στη λεζάντα ενώ μοιράστηκε την μελωδία του. «Οπότε συγχαρητήρια για το νούμερο ένα τραγούδι στο Billboard Hot Country».

