Αρτέμιδα - Τροχαίο δυστύχημα: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Αρτέμιδα. Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Τραγωδία συνέβη στην Αρτέμιδα όταν έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα 21χρονος οδηγός μηχανής

Πιο συγκεκριμένα τροχαίο δυστύχημα μεταξύ ενός αυτοκινήτου και μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (24/2) νωρίς το απόγευμα στον δρόμο 20 στην Αρτέμιδα.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 21χρονου οδηγού της μηχανής ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα τροχαίας Γλυκών Νερών.

