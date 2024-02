Αθλητικά

AmeriCup: Σκύλος εισέβαλλε και έκλεψε την μπάλα στο Χιλή - Αργεντινή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισβολέας σκύλος, έκλεψε εκτός από την μπάλα και τα βλέμματα!

-

Μια ιδιαίτερη εισβολή στο γήπεδο, συνέβη στην αναμέτρηση της Χιλής με την Αργεντινή, για τα προκριματικά του AmeriCup.

Πιο συγκεκριμένα, ένας σκύλος, εισέβαλε στο γήπεδο μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση της Χιλής με την Αργεντινή για τα προκριματικά του AmeriCup και όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω του.

Για την ιστορία, η Χιλή βγήκε νικήτρια με 79-77.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η FIBA, ο μαύρος σκύλος εισέβαλε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο στα μέσα της πρώτης περιόδου έχοντας στο στόμα του μια σκασμένη μπάλα μπάσκετ.

Μάλιστα, ο Λεάντρο Μπολμάρο της Αργεντινής πρόλαβε να πηδήξει πάνω από τον σκύλο κι έτσι να μη τον χτυπήσει. Το συμπαθές τετράποδο απομακρύνθηκε γρήγορα από το παρκέ και ο αγώνας συνεχίστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Δευτέρα: Ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Παγκράτι: Κολόνα έπεσε από πρόσκρουση οχήματος (εικόνες)

Βορίδης: οι αγρότες, οι μεταρρυθμίσεις και η “στρατηγική ήττα” του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)