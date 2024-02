Κοινωνία

Τέμπη - Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές παρέστησαν στο ετήσιο μνημόσυνο

Oι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος,

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αποτίει ελάχιστο φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στα 57 θύματα της φονικής σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη (28/2/23).

Σήμερα, οι Εθελοντές όλων των Τομέων του Ε.Ε.Σ. από τα Περιφερειακά Τμήματα Λάρισας και Ελασσόνας παρέστησαν στην επιμνημόσυνη δέηση, προσφέροντας στήριξη στις οικογένειές των θυμάτων, καθώς και λίγα λουλούδια στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων που στέρησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, κατόπιν εντολής του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, προσφέροντας πρώτες βοήθειες και ασφαλή μεταφορά στους τραυματισμένους επιβάτες. Παράλληλα, ενίσχυσαν τις δυνάμεις της Πολιτείας καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών για την ανεύρεση και περισυλλογή των θυμάτων από το πεδίο του δυστυχήματος.

Ταυτόχρονα, οι εθελοντές και το προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων στο Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση των θυμάτων. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η τεράστια προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού και των εθελοντών Υγείας του Ε.Ε.Σ., καθώς κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διοργάνωση έκτακτων αιμοδοσιών στην κεντρική Πλατεία της Λάρισας (1-3/2/23), συγκεντρώνοντας, από τη συγκινητική τεράστια ανταπόκριση του κόσμου, συνολικά 370 φιάλες αίματος, προς ενίσχυση των τραυματιών.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. αφιερώνουν το τραγούδι "Άδεια μου αγκαλιά" στα θύματα του δυστυχήματος

Οι εθελοντές Νεότητας Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δημιούργησαν με πολλή αγάπη βίντεο αφιερωμένο στις οικογένειες των θυμάτων, επιλέγοντας ένα τραγούδι γεμάτο νόημα και συναισθήματα, το "Άδεια μου αγκαλιά" του Διονύση Σαββόπουλου, το οποίο και απέδωσαν στη νοηματική προκειμένου να το μοιραστούν με άτομα που δεν μπορούν να ακούσουν αυτά τα λόγια.



