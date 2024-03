Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, τι σκέφτεται η εκκλησία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τελέσθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κυνηγού ο πανηγυρικός εσπερινός με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου του Πλανά.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο ο Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος. Μετά το τέλος του εσπερινού ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος ερωτηθείς από δημοσιογράφους τι σκέφτεται η Εκκλησία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τόνισε ότι «είναι ένα θέμα, για το οποίο θα τοποθετηθούμε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα και θα αποφασίσουμε από κοινού».

