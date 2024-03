Κόσμος

Αργεντινή: Μια γυναικοκτονία κάθε μέρα το 2024

Οι γυναικοκτονίες στην Αργεντινή, ήδη σε επίπεδο άνευ προηγουμένου το 2023, συνέχισαν να αυξάνονται τους πρώτους δυο μήνες του 2024, σύμφωνα με έκθεση παρατηρητηρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή: καταγράφεται κατά μέσον όρο πάνω από ένας θάνατος την ημέρα.

Στο κράτος της Λατινικής Αμερικής διαπράχθηκαν 61 μισογυνικές δολοφονίες, με θύματα μεταξύ άλλων ανήλικα κορίτσια, ως τα τέλη του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παρατηρητήριο γυναικοκτονιών της μη κυβερνητικής οργάνωσης Casa del Encuentro. Το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ο αριθμός τους ανερχόταν σε 56.

Η αύξηση αυτή, κατά σχεδόν 10%, διαπιστώνεται μετά το τραγικό ρεκόρ συνολικά 322 γυναικοκτονιών που καταγράφτηκε πέρυσι, κατά τους επίσημους αριθμούς, την ώρα που η εξάπλωση της φτώχειας, η πολιτική αναταραχή και η απογείωση του πληθωρισμού, που βαθαίνει την κρίση του βιοτικού επιπέδου, κλιμακώνουν περαιτέρω τις κοινωνικές εντάσεις.

Ο νέος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, ακραίος φιλελεύθερος που ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο, προχώρησε στην κατάργηση του υπουργείου Γυναικών, στο πλαίσιο μέτρων λιτότητας, μεταφέροντας τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Ανθρωπίνου Κεφαλαίου. Μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η κίνηση αυτή αναιρεί πολλά μέτρα προστασίας των γυναικών.

