ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο έπιασε… τους ταύρους από τα κέρατα

Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τους Μπακς με τον Greek freak να τελειώνει τον αγώνα με 46 πόντους.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος του Μιλγουόκι, οι Μπακς πανηγύρισαν την πέμπτη σερί νίκη τους στο NBA. Τα «ελάφια» επιβλήθηκαν 113-97 των Μπουλς στο Σικάγο και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-7 από τη στιγμή που ο Γκλεν «Ντοκ» Ρίβερς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο "Giannis" πλησίασε το τριπλ νταμπλ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 46 πόντους (14/19 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 12/16 βολές), 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος στα 37 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ. Από την πλευρά του, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε 16 πόντους (με 4/18 σουτ), ενώ ο Πάτρικ Μπέβερλι πρόσθεσε 14 πόντους και βοήθησε το Μιλγουόκι να νικήσει τους «ταύρους» για τρίτη φορά στις τέσσερις μεταξύ τους εφετινές αναμετρήσεις.

Ο Μπρουκ Λόπεζ με 12 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις με 11 ήταν οι υπόλοιποι παίκτες των Μπακς με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για ένα λεπτό και 42 δευτερόλεπτα.

Στο μεταξύ, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των Μπουλς έγινε ο 35ος παίκτης στην ιστορία του NBA που έφτασε τους 23.000 πόντους. Ο έξι φορές All-Star σημείωσε 12 πόντους (σ.σ. τους δέκα στο β΄ μέρος) με 5/13 σουτ εντός πεδιάς, αφού αστόχησε στα πρώτα έξι σουτ του. Ο Κόμπι Ουάιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Σικάγο με 22 πόντους, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, πριν αποβληθεί ενώ απέμεναν 9:27 τη λήξη του αγώνα.

