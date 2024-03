Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι άντεξε στην πίεση της Καρσίγιακα κι ελπίζει στην πρόκριση (εικόνες)

Δεν πήρε τη διαφορά, πήρε όμως την νίκη απέναντι στην Καρσίγιακα το Περιστέρι και συνεχίζει να ονειρεύεται την πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

-

Το Περιστέρι έσπασε το... ρόδι στη φάση των «16» του Basketball Champions League και με ρεκόρ 1-3 στον 4ο όμιλο συνεχίζει να κάνει όνειρα πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 76-73 της τουρκικής Καρσίγιακα, για την 4η αγωνιστική, πιάνοντας την στην τρίτη θέση, χωρίς όμως να καταφέρει να καλύψει τη διαφορά της ήττας της στον πρώτο αγώνα (93-88), όπερ σημαίνει ότι υστερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε την Καρσίγιακα στους 11 πόντους και κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, μειώνοντας στο 30΄ σε 49-50 και η κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας στον... επίλογο του αγώνα, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της πρώτης νίκης του Περιστερίου.

Παράλληλα, η ελληνική ομάδα εξαργύρωσε την κυριαρχία της στα ριμπάουντ (48 έναντι 31) και κυρίως στα επιθετικά (15 έναντι 6), τομέας που της επέτρεψε να έχει δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση στην τέταρτη περίοδο, σηκώνοντας κεφάλι στο σκορ στο 39΄ (73-66) και μπαίνοντας σε τροχιά νίκης.

Ο Μπράουν μείωσε σε 74-73 από τα 6,75 στα 21΄΄ για τη λήξη, κρατώντας την τουρκική ομάδα κοντά στο «διπλό», αλλά ο Μήτρου-Λονγκ «κλείδωσε» το θετικό αποτέλεσμα από τη γραμμή των βολών.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τζο Ράγκλαντ, ο οποίος διακρίθηκε σε εκτέλεση (19π.) και δημιουργία (9 ασίστ), ενώ ο Τρέβορ Τόμπσον έδωσε ρεσιτάλ στην επίθεση με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 33-39, 49-50, 76-73

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Τσιούλιν, Πρακς

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Κασελάκης 8 (1), Λοβ, Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Ράγκλαντ 19 (3), Γουίλιαμς 23 (6), Χουγκάζ, Ντάνγκουμπιτς 4, Πουλιανίτης, Ρένφρο 2, Τόμπσον 6, Ξανθόπουλος.

ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ (Ουφούκ Σαρίτσα): Τζέιλον Μπράουν 15 (3), Βίτο Μπράουν 19 (3), Κάρεϊ 13, Μάρτιν, Σιπάχι 7 (1), Ακιαζίλι, Τσέλεπ, Χαλταλί 6, Χίλιαρντ 4, ΜακΚόλουμ 9 (2).

