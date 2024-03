Κοινωνία

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του κτηρίου.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές που έσπευσε στο σημείο για τη διερεύνηση του περιστατικού με το κτήριο να εκκενώνεται.

