Μαντόνα: Γκάφα σε συναυλία της με άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Σε ολίσθημα υπέπεσε η βασίλισσα της ποπ στην διάρκεια συναυλίας της, απευθυνόμενη σε θεατή που την παρακολουθούσε καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

-

Σε «γκάφα» υπέπεσε η Μαντόνα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στις ΗΠΑ, που έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας της, «Celebration Tour».

Η 65χρονη τραγουδίστρια θέλησε κατά τη διάρκεια του σόου, να ανταλλάξει μερικές κουβέντες με έναν από τους θαυμαστές της, που βρίσκονταν κάτω από τη σκηνή.

Συγκεκριμένα, η σταρ της ποπ μίλησε σε έναν από τους παρευρισκόμενους, καθώς τον είδε να κάθεται, σε αντίθεση με το υπόλοιπο κοινό που ήταν όρθιο και κουνιόταν στον ρυθμό της μουσικής της.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn