Αθλητικά

Λίβερπουλ: Ο Κλοπ “βράζει” για τη διαιτησία του ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γερμανός τεχνικός είναι έξαλλος για την τελευταία φάση του αγώνα, που μπορεί να αποβεί καθοριστική, ακόμη και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

-

Ισόπαλο 1-1 έληξε χθες το μεγάλο ντέρμπι στο «Άνφιλντ» μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Premier League, με ουσιαστικά κερδισμένη την Αρσεναλ, η οποία είναι πρώτη, με διαφορά γκολ, στη βαθμολογία, σ' ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ο τεχνικός των «κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ, είναι έξαλλος για την τελευταία φάση του ντέρμπι, ζητώντας εξηγήσεις για το λόγο που δεν δόθηκε πέναλτι. Συγκεκριμένα, στην τελευταία φάση του ντέρμπι κορυφής ο Ντοκού σήκωσε ψηλά το πόδι και βρήκε τον ΜακΑλιστερ, με τον διαιτητή Μάικ Ολιβερ να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, σφυρίζοντας τη λήξη μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

«Είναι ξεκάθαρο πέναλτι, κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν δόθηκε η παράβαση. Θα πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις ο Χάουαρντ Γουέμπ, αλλά ότι και να γίνει από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών, αλλά όχι από τη διαιτησία. Περιμένω εξηγήσεις», ανέφερε σχετικά ο Γερμανός τεχνικός.

Ειδήσεις σήμερα:

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια – Πιερρακάκης: Μόνο στην Ελλάδα και την Κούβα απαγορευόταν

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα