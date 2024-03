Κόσμος

Νετανιάχου προς συμμάχους του Ισραήλ: Τόσο γρήγορα ξεχάσατε την 7η Οκτωβρίου;

Επίσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε την στάση που θα κρατήσει σχετικά με τις επιθέσεις του στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως οι σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν βραχεία μνήμη σε ό,τι αφορά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και πως το Ισραήλ θα επιμείνει με την επίθεσή του στη Γάζα παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση.

"Προς τους φίλους μας στη διεθνή κοινότητα λέω: είναι η μνήμη σας τόσο μικρή; Τόσο γρήγορα ξεχάσατε σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, τη χειρότερη σφαγή που διαπράχθηκε ποτέ εναντίον των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα;" είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

"Τόσο γρήγορα είσαστε έτοιμοι να αρνηθείτε στο Ισραήλ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στα τέρατα της Χαμάς;"

Ο Νετανιάχου επανέλαβε πως το Ισραήλ θα επιμείνει με την επίθεσή του στη Γάζα, περιλαμβανομένης της πόλης Ράφα, ενώ θα απομακρύνει αμάχους από τις ζώνες μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

