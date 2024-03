Αθλητικά

Αργεντινή: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε εν ώρα αγώνα από επιληψία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα μπροστά στα μάτια των συμπαικτών του που μείνανε όλοι έντρομοι.

-

(εικόνα αρχείου)

Παγκόσμιο σοκ προκαλούν οι εικόνες από την κατάρρευση του Χιλιανού μεσοεπιθετικού της Εστουδιάντες Λα Πλάτα, Χαβιέρ Αλταμιράνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μπόκα Τζούνιορς.

Συγκεκριμένα, στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του, με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεοπτική μετάδοση να προκαλούν σοκ.

Οι συμπαίκτες του ζητούσαν απεγνωσμένα να μπει ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι γιατροί της Εστουντιάντες και της Μπόκα έκαναν απεγνωσμένες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν.

Σταθερή η κατάσταση του 24χρονου

Ο Αλταμιράνο επανήλθε μετά από λίγο και διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο για να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο, δεδομένου ότι κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αργεντινή η κατάσταση του 24χρονου ποδοσφαιριστή είναι σταθερή, όμως όπως είναι φυσικό θα παραμείνει στο νοσοκομείο.

H αναμέτρηση μετά από αυτό το συμβάν διακόπηκε οριστικά και θα συνεχιστεί σε ημερομηνία που θα ορίσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής.

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό του»



«Η ζωή είναι σημαντικότερη από ένα άθλημα και από έναν αγώνα και σε περιπτώσεις σαν αυτή οφείλουμε να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Ποδοσφαιριστές έκλαιγαν στα αποδυτήρια, ο Χαβιέρ είναι ένα παιδί που όλοι το αγαπούν. Έπρεπε να δείξουμε αλληλεγγύη.

Είμαστε σε απόγνωση, κλαίγαμε, πρέπει να είμαστε στο πλευρό του και να τον υποστηρίξουμε σαν οικογένεια. Όταν κάποιος από εμάς δεν είναι καλά, πρέπει να είμαστε στο πλευρό του. Ευχαριστούμε τους γιατρούς της Μπόκα Τζούνιος και όλη την ομάδα για την υποστήριξή της», ανέφερε ο προπονητής της Εστουντιάντες, Εντουάρντο Ντομίνγκες.

Λίγο αργότερα μίλησε και ο γιατρός της Εστουντιάντες, Ούγκο Μοντενέγκρο που καθησύχασε με τα όσα είπε για την κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή: «Ο Χαβιέ Αλταμιράνο είναι καλά. Είχε μια κρίση και οι εξετάσεις έδωσαν καλά νέα. Θα περάσει τη νύχτα στο νοσοκομείο και θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις».

"Altamirano" :

Por lo que le sucedio en el partido de Estudiantes vs Boca. pic.twitter.com/67fSKDOdue

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - ΟΗΕ: Λιμός αναμένεται έως τον Μάιο

Κρεμλίνο - Πούτιν: Θριαμβευτική η επανεκλογή του και απόδειξη στήριξής του

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος από κροτίδα