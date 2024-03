Υγεία - Περιβάλλον

Μπουρνάζι: Ύποπτος φάκελος στα ΕΛΤΑ - Στο νοσοκομείο δύο υπάλληλοι

Στο σημείο έφταεσε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για έλεγχο ενώ Πυροσβεστική και Αστυνομία απέκλεισαν την περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία και ΕΟΔΥ την Παρασκευή 15 Μαρτίου για ύποπτο φάκελο στα ΕΛΤΑ Μπουρναζίου, με τους υπαλλήλους να ειδοποιούν σήμερα 19 Μαρτίου τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο υπάλληλοι που άνοιξαν τον φάκελο αισθάνθηκαν αδιαθεσία και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έχει φτάσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για έλεγχο ενώ Πυροσβεστική και Αστυνομία έχουν αποκλείσει την περιοχή καθώς οι ύποπτοι φάκελοι θα παρθούν για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο φάκελος περιείχε αντισηπτικά, ωστόσο, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να πάρει δείγματα τα οποία θα σταλούν σε εργαστήριο προς εξέταση.