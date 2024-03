Κοινωνία

Καλλιρρόης: Καθίζηση οδοστρώματος - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Σε ποιος ύψος της Καλλιρόης έγινε η καθίζηση. Αυξημένη η κίνηση

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει δημιουργήσει το απόγευμα της Τετάρτης η καθίζηση που έγινε στην οδό Καλλιρρόης, στο ύψος του Αριθμού 19, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η καθίζηση είναι στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας ενώ ανοιχτεί παραμένει μόνο μία λωρίδα, η αριστερή, για να περνούν τα οχήματα…

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πάνε εκεί, άνθρωποι από την Περιφέρεια, για να επιδιορθώσουν τη ζημιά.

