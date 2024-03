Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπεγράφη καμία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύκλοι του Μαξίμου, διαψεύδουν κατηγορηματικά τα περί υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Οδησσό.

-

Σχετικά με τα περί υπογραφής συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό, από την κυβέρνηση ξεκαθάριζαν πως δεν υπεγράφη καμία συμφωνία.

"Η ομάδα των G7 τον περασμένο Ιούλιο υιοθέτησε μια κοινή Δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, στην οποία έχουν προσχωρήσει και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Σε συνέχεια αυτής της Δήλωσης η ΕΕ συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας ΕΕ-Ουκρανίας. Η χώρα μας όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητάει αντίστοιχα με την Ουκρανία διμερώς.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας σε όλους τους τομείς, δηλαδή οικονομία , ανασυγκρότηση , ενέργεια , πολιτική προστασία , ανθρωπιστική βοήθεια , προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς , εσωτερικές μεταρρυθμίσεις , κυβερνοασφάλεια κλπ.

Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο πολύπλευρης υποστήριξης της Ουκρανίας και της ενταξιακής της πορείας. Έχουν συμφωνήσει η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία.

Διαπραγματεύονται η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και οι Βαλτικές χώρες", ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές.

ΣΥΡΙΖΑ: Η αδιαφανής πολιτική Μητσοτάκη στο Ουκρανικό, βλάπτει την Εθνική μας Άμυνα και Ασφάλεια

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρει τα εξής: Οι σημερινές δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Zelenskyy για την επικοινωνία του με τον Πρωθυπουργό σχετικά με ‘’την εφαρμογή των συμφωνιών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του κου Μητσοτάκη στην Ουκρανία και την εν εξελίξει αμυντική συνεργασία, ειδικά όσον αφορά την αεράμυνα”, αποτελούν την πλέον ανησυχητική επιβεβαίωση για την αδιαφανή και ανεύθυνη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγκλωβισμένη στο δόγμα του ‘’δεδομένου συμμάχου’’.

Καλούμε την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία για το περιεχόμενο των συμφωνιών με την ουκρανική πλευρά και ειδικότερα για τις συμφωνίες που αφορούν στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραπληγικός παίζει σκάκι χρησιμοποιώντας μόνο την σκέψη του (βίντεο)

Μηνιγγίτιδα: Διασωληνωμένη είναι η 42χρονη στην Πάτρα

Βολιβία - Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα ιστορία της χώρας (εικόνες)