Συνταγές

Μπακαλιάρος σκορδαλιά από τον Νικόλα Καρβέλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνταγή για "χρυσαφένιο" τηγανητό μπακαλιάρο και σκορδαλιά που μπορεί να γίνει από "ελαφριά" μέχρι πολύ δυνατή μοιράζεται με τους τηλεθεατές ο σεφ της εκπομπής "I LOVE Σου Κου".

-

Συνταγή για λαχταριστό τηγανητό μπακαλιάρο με σκορδαλιά ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, ο σεφ Νικόλας Καρβέλας, ο οποίος μοιράστηκε τα μυστικά του για την σκορδαλιά, το κουρκούτι και το τηγάνισμα του μπακαλιάρου.

Η συνταγή του Νικόλα Καρβέλα, ενθουσίασε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και κυρίως την Μπέτη Μαγγίρα, η οποία ήταν κοντά του σε όλη την διάρκεια της παρασκευής του παραδοσιακού πιάτου της 25ης Μαρτίου.

Υλικά για μπακαλιάρο σκορδαλιά από τον Νικόλα Καρβέλα

1 κιλό μπακαλιάρος υγράλατος χωρίς κόκκαλο,

αλεύρι για το πανάρισμα,

ηλιέλαιο για το τηγάνισμα.

Για το κουρκούτι:

500 γρ αλεύρι,

1 κουτάκι μπύρα παγωμένη,

250 γρ γκαζόζα αναψυκτικό,

2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ,

1 πρέζα αλάτι,

2 πρέζες πιπέρι.

Για τη σκορδαλιά:

1 κιλό πατάτες βρασμένες,

6-7 σκελίδες σκόρδο,

100 γρ ελαιόλαδο,

50 γρ ξύδι από κόκκινο κρασί,

αλάτι- πιπέρι.

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής από τον Νικόλα Καρβέλα και μοιραστείτε τα μυστικά του, όπως αυτό για το πως τα σκόρδα μπορούν να δώσουν πιο "απαλή" γεύση στην σκορδαλιά, για όσους το επιθυμούν:

Ειδήσεις σήμερα:

Κέιτ Μίντλετον: η συγκίνηση, η στήριξη του κόσμου και το γεύμα με τον Κάρολο

25η Μαρτίου - Μητροπολίτης Κοζάνης: Ντροπή ότι τρώμε μπακαλιάρο… “για το έθιμο” (βίντεο)

Ο Γκέρεμι ζητά διαζύγιο γιατί τα παιδιά δεν είναι δικά του!