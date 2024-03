Life

Ο βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί στη λειτουργία για το Πάσχα

Τι ανακοίνωσε το Παλάτι για την παρουσία του βασιλιά Καρόλου, μετά την είδηση για τη μάχη του με τον καρκίνο.

O βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί τελικά την ερχόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Αυτό ανακοίνωσε το παλάτι επισημαίνοντας πως θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα.

Ο 75χρονος μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές Φεβρουαρίου και από τότε ασκεί εν μέρει τα καθήκοντα του και πάντα μόνο μετά την έγκριση των γιατρών του. Δεν είναι γνωστό ούτε που βρίσκεται ο καρκίνος του ούτε το στάδιο του.

Στην πασχαλινή λειτουργία δεν θα δώσουν το παρών ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως ανακοινώθηκε, καθώς η Κέιτ Μίντλετον νοσεί επίσης από καρκίνο και βρίσκεται στα αρχικά στάδια προληπτικής χημειοθεραπείας.

