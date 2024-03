Πολιτική

Κασσελάκης: Έτοιμοι για τις νέες μάχες που έχουμε να δώσουμε (εικόνες)

Τι ανέφερε στο μήνυμα για τα γενέθλιά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε γνωστό μπαρ στου Ψυρρή γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Στέφανος Κασσελάκης, λίγες ώρες αφότου ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στη Θήβα.

Συνοδευόμενος από τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, ο πρόέδρος του ΣΥΡΙΖΑ γιόρτασε τα 36α γενέθλιά του παρουσία φίλων, στελεχών και υποψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος, ενώ το «παρών» έδωσε και η σκυλίτσα του, Φάρλι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης λίγο μετά τα μεσάνυχτα με μήνυμά του στο Instagram ευχαρίστησε όσους του ευχήθηκαν και δήλωσε έτοιμος για νέες μάχες.

«Γενέθλια γεμάτα κόσμο. Φίλοι, συνεργάτες, σύντροφοι. Έτοιμοι για τις νέες μάχες που έχουμε να δώσουμε. Για τον προοδευτικό κόσμο, για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του την οποία... στόλισε με αρκετές φωτογραφίες από πάρτι γενεθλίων.

