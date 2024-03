Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Καθαρή νίκη του Ιμάμογλου- Ο Ερντογάν χάνει και την Άγκυρα

Τι ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο νυν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Καθαρή η νίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, εν ενεργεία δημάρχου και υποψηφίου του κόμματος της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, CHP, στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ο Ιμάμογλου αναμένεται να μεταβεί πρώτα στο εκλογικό κέντρο CHP και μετά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης για την επινίκια ομιλία του. Αξίζει να τονιστεί ότι το 2019 ο Ιμάμογλου κατάφερε να πάρει τον δήμο της Κωνσταντινούπολης από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έπειτα από 25 χρόνια.

Υποστηρικτές του Ιμάμογλου πανηγυρίζουν, ανεμίζοντας τουρκικές σημαίες

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου λαμβάνει το ποσοστό 50,38% (με το 73,41% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί) κατακτώντας την πρώτη θέση στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον υποψήφιο από το κυβερνών κόμμα AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ, με ποσοστό 40,90%.

Ο Ιμάμογλου στις πρόωρες δηλώσεις του ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένος με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Κι άλλα πλήγματα για τον Ερντογάν

Ακόμη ένα πλήγμα για τον Τούρκο πρόεδρο έρχεται από την Άγκυρα, όπου ο υποψήφιος του CHP κατέκτησε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον φιλοκυβερνητικό υποψήφιο. Συγκεκριμένα, ο Μανσούρ Γιαβάς βγήκε πρώτος με 58,85%, αφήνοντας τον Τουργκούτ Αλτινόκ δεύτερο με 33,26%, με το 48,78% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Ο Γιαβάς μάλιστα κήρυξε νωρίτερα την νίκη του.

Και στην Σμύρνη, ωστόσο, η πλευρά της αντιπολίτευσης βγαίνει κερδισμένη με τον Τζεμίλ Τουγάι να κερδίζει με ποσοστό 48,25% έναντι του Χαμζά Νταζ με ποσοστό 37,06%.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου προχώρησε σε μια πρώτη δήλωση κατά την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα.

«Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και τα παρακολουθούμε με αγωνία. έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η εικόνα που έχουμε ικανοποιεί πολύ αλλά δεν πρέπει να μιλάμε πριν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον δήμο«, ανέφερε ο Ιμάμογλου.

Η συμμετοχή ήταν περίπου 76%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu

Περίπου 594.000 μέλη του προσωπικού ασφαλείας ήταν σε υπηρεσία σε όλη τη χώρα για να εξασφαλίσουν ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ομαλά.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφώσει από πολλές απόψεις το πολιτικό μέλλον της Τουρκίας με πρώτο στοίχημα για τον Εκρέμ Ιμάμογλου να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν και να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας στις επόμενες εκλογές του 2028.

Η επικράτηση του Ιμάμογλου τον καθιστά τον μοναδικό πολιτικό του τελευταίου τετάρτου του αιώνα που μπόρεσε να κερδίσει τον Ερντογάν.

Ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και στέλεχος της αντιπολίτευσης, ο Ιμάμογλου πλέον αποτελεί αναμφισβήτητα το κύριο εμπόδιο στην αλλαγή του συντάγματος από τον Ερντογάν για την επέκταση της διακυβέρνησής του.

