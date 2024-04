Κοινωνία

Ιερώνυμος για πατέρα Αντώνιο: “Θα λάμψει η αλήθεια” - “Να πάτε να γλεντήσετε στον γάμο του Κασσελάκη” (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' για την συνάντηση του με τον πατέρα Αντώνιο και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην συνάντηση του με τον πατέρα Αντώνιο λέγοντας:

«Ο αρχιεπίσκοπος συναντιέται με οποιονδήποτε του ζητήσει. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και τι θα μάθουμε όταν τελειώσει Στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει» τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ο πατήρ Αντώνιος όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι ένα παιδί μου, το αγαπώ όπως ο πατέρας τα παιδιά του.»

Επίσης ερωτηθείς για την συνάντησή του με τον Στέφανο Κασσελάκη ανέφερε: «Συναντήθηκα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, αλλά εμείς κρατάμε τη δική μας θέση, τα δικά μας διδάγματα, τη δική μας πορεία».

Κλείνοντας σχετικά με τον επερχόμενο γάμο του ευχήθηκε «να πάτε να γλεντήσετε».

