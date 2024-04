Κοινωνία

Αττική Οδός: κλειστό τμήμα της το βράδυ της Τετάρτης

Ποιο τμήμα της Αττικής Οδού θα είναι κλειστό. Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης, από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 03/04 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 04/04

Κλειστός λόγω εργασιών ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα

Κλειστή η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Μαραθώνος στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα

Συγκεκριμένα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης:

1. Κλειστός θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 03/04 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 04/04, ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του Kόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του Kόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων και κατόπιν μέσω του συνδετήριου κλάδου του Kόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7) να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

2. Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 03/04 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 04/04, η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Μαραθώνος (κόμβος 15) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς Ελευσίνα, να εξέλθουν στον κόμβο 12 (Λ. Πεντέλης), να αναστρέψουν και να επανεισέλθουν δωρεάν από τον σταθμό διοδίων στο ρεύμα προς «Μαρκόπουλο», και στη συνέχεια να εξέλθουν στην έξοδο 15 προς «Λ. Μαραθώνος – Λ. Μεσογείων».

