Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων: Ο ΕΕΣ στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων (4/4), πραγματοποίησε την Τρίτη, στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας, μεγάλη δράση υποστήριξης των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ. ανέλαβε την καθημερινή βόλτα των ζώων, χαρίζοντας στιγμές χαράς και κοινωνικοποίησης στους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ, προσέφερε μεγάλη ποσότητα ζωοτροφών για τα αδέσποτα που φιλοξενούνται στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας, τον οποίο και στηρίζει διαχρονικά, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που επιτελεί προς τα αδέσποτα ζώα της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για σκύλους από την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) που διαθέτει. Το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα του Ε.Ε.Σ, διάρκειας τεσσάρων ωρών, υλοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Λάρισα και Κρήτη και εν συνεχεία θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ