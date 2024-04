Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Η γιαγιά της Κυριακής στον ΑΝΤ1: εύχομαι να πιάσουν οι κατάρες μου για τον δράστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θείος της Κυριακής είναι αστυνομικός, όμως η κοπέλα δεν ζήτησε την βοήθεια του για να μην ανησυχήσει την οικογένειά της. Ο δράστης εισέπραττε τον μισθό του θύματος κάθε μήνα.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

«Ό,τι και να σας πω, δεν γυρίζει πάλι το κορίτσι. Δεν γυρνάει το κακό, να μην ξαναγίνει, να μην ξαναγίνει. Το ταξίδι της να είναι… καλό παράδεισο. Το ταξίδι της να είναι ωραίο και τι να της πω; Τα νιάτα της, την ζωή της, την ομορφιά της. Τα άφησε όλα πίσω, γιατί να πάει;», λέει στον ΑΝΤ1 η γιαγιά της άτυχης Κυριακής, η οποία λίγο πριν συνοδεύσει την εγγονή της στην τελευταία της κατοικία, βρήκε την δύναμη να μιλήσει, ώστε να απευθύνει έκκληση: να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στην δική της οικογένεια.

Όπως είπε η γιαγιά της Κυριακής, «Καταρρακωθήκαμε όλοι, αυτό είναι μεγάλο κακό που έγινε και να κάνουν κάτι, να κάνουν κάτι! Εδώ τον τάισα κιόλας! Του έχω πει και κατάρες, να τον πιάσουν! Έχω πει και κατάρες, ό,τι έφαγε να του γίνει πόνος. Δεν μπορώ άλλο, όπως μας πόνεσε, να πονέσει».

Η γιαγιά της είναι η γυναίκα που μεγάλωσε την Κυριακή και την αδελφή της. Είχε γνωρίζει τον άνδρα που αργότερα θα γινόταν ο δολοφόνος της, για τον βίαιο χαρακτήρα του οποίου, η Κυριακή δεν είχε μιλήσει στην οικογένειά της.

«Όλοι τα μεγαλώσαμε και εγώ και ο πατέρας της φρόντιζε, όλοι, όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας μίλαγε, να μας πει το τι συνέβαινε. Τον φοβόταν μην γίνει κανένα κακό και να το κακό που έγινε στον εαυτό της».

Τραγική ειρωνεία σε αυτήν την ασύλληπτη ιστορία; Το γεγονός ότι ο θείος της 28χρονης, το μικρότερο από τα 7 αδέλφια του πατέρα της, είναι εν ενεργεία αστυνομικός, στον οποίο όμως η περήφανη Κυριακή δεν είχε μιλήσει, από φόβο μην ο 39χρονος έκανε κακό στην οικογένειά της. Απαρηγόρητοι οι συγγενείς της σήμερα, αναρωτιούνται πικραμένοι αν είχε μιλήσει σε εκείνον, ίσως σήμερα η Κυριακή να ζούσε.

Όπως λέει η γιαγιά της, «εγώ γι’ αυτόν τον λόγο νομίζω ότι δεν μίλαγε και φοβόταν μην κάνει ο πατέρας της τίποτα. Γι’ αυτό έγινε αυτό το πράγμα, φοβόταν το παιδί και το είδαν εκεί πέρα και δεν έκαναν τίποτα ρε γαμώτο, τίποτα δεν έκαναν! Τι αστυνομία έχουμε; Τι έχουμε; Τι είναι αυτά τα πράγματα;».

Συνάδελφος του θύματος, αποκαλύπτει ότι ο δράστης, που ήταν άνεργος το μεγαλύτερο διάστημα της κοινής τους ζωής, όπως καταγγέλλουν σήμερα οι συγγενείς της 28χρονης, ήταν αυτός που έπαιρνε το μισθό της! Μάλιστα, οι παλιοί της συνάδελφοι κατάλαβαν την κακοποίηση που βίωνε και είχαν θελήσει να την βοηθήσουν.

Όπως λέει μία εξ αυτών, «Με την Κική δουλέψαμε μαζί για λίγους μήνες σε καφετέρια. Εγώ ήμουν υπεύθυνη τότε στο κατάστημα. Την ήθελα για service αλλά τελικά έγινε καθαρίστρια γιατί ο 39χρονος δεν την άφηνε να μιλάει με πελάτες. Αυτός δεν δούλευε αλλά ερχόταν στην καφετέρια και έκανε τον μάγκα σε όποιον της μιλούσε. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά όταν άρχισε να παίρνει εκείνος τον μισθό της Κικής. Τσακώθηκα μαζί του πολλές φορές, του είπα να μην έρχεται αλλά δεν με άκουγε. Μετά από λίγες εβδομάδες κατάλαβα ότι την δέρνει, την κακοποιεί και προσπαθήσαμε όλοι μαζί να να την πείσουμε να τον αφήσει και να τον καταγγείλει. Δεν ήθελε την βοήθεια μας, τον φοβόταν και φαινόταν αυτό στο βλέμμα της. Την έβαλε να παραιτηθεί και έτσι έφυγε».

Εξάδελφος της 28χρονης, που δολοφονήθηκε έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων δηλώνει «δεν μου είχε πει ότι την παρακολουθεί. Εγώ είχα καταλάβει πολλά, της έλεγα ξέρω 'γω με τον όμορφο τρόπο, μπας και την ψήσω να μου μιλήσει, αλλά δεν κατάφερα να μιλήσουμε. Τα τελευταία μας λόγια ήταν: "Άντε φεύγω, θα έρθω την Τετάρτη, άντε πρόσεχε και άμα γίνει κάτι, ξέρεις!" κι έφυγε».

Συγκλονίζει η νονά της Κυριακής, η οποία στις 25 Μαρτίου είχε δει στο μάτι της κοπέλας σημάδια κακοποίησης. Και πάλι όμως, το θύμα δεν μίλησε!

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η νονά της 28χρονης, «Κανένας δεν κατάλαβε κάτι. Κανενός δεν μίλησε. Ήταν ένα κοριτσάκι ήπιων τόνων. Δεν ήθελε να στεναχωρήσει τον μπαμπά και την μητέρα και τα περνούσε όλα μόνη της. Είχε ένα σημαδάκι κάτω από το μάτι. Την ρώτησα – επειδή υποψιάστηκα – και δεν μου είπε».