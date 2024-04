Αθλητικά

Ο Ινιέστα αγοράζει ομάδα στην Δανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ομάδα πρόκειται να αγοράσει ο Ισπανός ποδοσφαιριστής.

-

Παρά το γεγονός ότι «βαδίζει» αισίως στο 39ο έτος της ηλικίας του, ο Αντρές Ινιέστα δεν έχει «κρεμάσει τα παπούτσια του», καθώς συνεχίζει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα «χρώματα» της Emirates.

Παράλληλα, ο Ισπανός μέσος δραστηριποιείται επιχειρηματικά σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και το πόδόσφαιρο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα της Δανίας «Tipsbladet», η εταιρεία του Ινιέστα NSN (Never Say Never), πρόκειται ν' αποκτήσει το 85% της Χέλσινγκορ.

Η ομάδα της Δανίας είναι ουραγός στο πρωτάθλημα της Β` κατηγορίας και η διοίκηση βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το ποσό που θα καταβάλει η εταιρεία του Ινιέστα, στην οποία έχει μετοχές και ο Μπόγιαν Κρκιτς, υπολογίζεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Missing alert – Θεσπρωτία: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 33χρονου