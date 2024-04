Πολιτική

Future of retail: Ο Άνδρουλάκης για τις ευρωεκλογές, την οικονομία και τις παρακολουθήσεις (εικόνες)

Τι είπε στην Μαρία Σαράφογλου και στο "Future of Retail", ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τελευταίος ομιλητής για την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε στη δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Future of Retail" για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι επικείμενες ευρωεκλογές, το σκάνδαλο των υποκλοπών που κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση αλλά και την οικονομία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, είπε αρχικά: "Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την πρόσκληση".

Σχετικά με το ζήτημα της οικοννομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πψς "Είχαμε επίκαιρη ερώτηση στον κ. Χατζηδάκη για θέματα οικονομίας ενώ χθες βρέθηκα και με τον κ. Στουρνάρα συζητώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όπως βλέπουμε οι επιπτώσεις της ακρίβειας στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες από τις επιπτώσεις σε άλλα κράτη".

Για τους μικρομεσαίους ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως "δεν μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση όταν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι στον πάτο της Ευρωζώνης και δεύτερη από το τέλος πίσω από την Βουλγαρία στους 27"

Όπως υπογράμμισε "Εγώ είμαι πιο κοντά στο πορτογαλικό μοντέλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέπω δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως το σημαντικότερο κύτταρο της οικονομίας. Όταν ανακάμπτουν οι επιχειρήσεις αυτές ανακάμπτει ολόκληρη η οικονομία".

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις τιμές των ενοικίων και είπε χαρακτηριστικά: "Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 42% και αυτή η αύξηση επιφορτίζει το νοικοκυριό και μειώνει την αγοραστική του δύναμη".

Δεν δίστασε, να εξαπολύσει πυρά κατά της Κυβέρνησης, αναφέροντας για την πολιτική φορολόγησης στην χώρα υπογράμμισε πως "Η ΝΔ σας δούλεψε, εμείς είπαμε την αλήθεια για την φορολόγηση στη χώρα και το πληρώσαμε. Μπορώ να μιλήσω για 120 δόσεις για όλα τα χρεή σε ΕΦΚΑ, Εφορία και 30% μείωση του κεφαλαίου για τους συνεπείς

Για όσους δεν άντεξαν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας στα κόκκινα δάνεια. Άνθρωποι που πριν την κρίση ήταν συνεπείς αλλά με την κρίση κατακεραυνώθηκαν να τους δοθεί η ευκαιρία"

Για την υπόθεση των υποκλοπών είπε: "η σημερινή απόφαση του ΣτΕ είναι ιστορική γιατί δείχνει ότι υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, όσο κι αν το υπονομεύει ο πρωθυπουργός. Υπάρχει κράτος δικαίου αλλά η κυβέρνηση το προσβάλλει με τα παράνομα λογισμικά και την προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του σκανδάλου.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι μπορώ την Δευτέρα να πάω στον κ. Ράμμο, να ζητήσω ότι στοιχεία έχει και να τα πάρω για να ενημερώσω τον ελληνικό λαό", ενώ συνεχίζοντας τόνισε πως "αντί να μου πουν το λόγο που με παρακολουθούσαν, έγινα και θύτης.

Δεν ισχύουν αυτά που είπαν ότι είμαι εκβιαζόμενος γιατί δεν έκανα υποτίθεται ολες τις νομικές κινήσεις. Όπως φάνηκε σήμερα έκανα όλες τις απαραίτητες νομικές κινήσεις

Ζητάμε να γίνει λίστα Predator - ΕΥΠ"

Τέλος, για τις επικείμενες Ευρωεκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως "Είναι κρίσιμες. Καλώ να ψηφίσει ο κόσμος ΠΑΣΟΚ γιατί είναι το πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα, είμαστε η παράταξη που στήριξε την Ελλάδα στα χρόνια του μνημονίου.

Το ΠΑΣΟΚ αν γίνει δεύτερο κόμμα θα γίνει ένας πραγματικός αντίπαλος για την ΝΔ. Η δική μου αντιπολίτευση φέρνει αποτελέσματα"

