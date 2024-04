Κόσμος

Ισραηλινός στρατός: Σορός ομήρου εντοπίστηκε στην Χαν Γιουνίς

Η μητέρα του ομήρου είχε επίσης απαχθεί και απελευθερώθηκε ενώ ο πατέρας του είχε χάσει την ζωή του, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο κιμπούτς της Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως βρήκε τη νύχτα το πτώμα ενός ομήρου στη Χαν Γιουνίς (νότια Λωρίδα της Γάζας), ο οποίος σκοτώθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ βρισκόταν υπό αιχμαλωσία.

Ο Ελάντ Κατζίρ, ο οποίος ήταν 47 ετών όταν απήχθη την 7η Οκτωβρίου από το κιμπούτς Νιρ Οζ, «σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ ήταν αιχμάλωτος, από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου του ισραηλινού στρατού.

Τη μητέρα του, Χάνα, την είχαν επίσης απαγάγει και είχε απελευθερωθεί την 24η Νοεμβρίου στο πλαίσιο της μοναδικής εκεχειρίας που εφαρμόστηκε στους έξι μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο πατέρας του Αβραάμ είχε σκοτωθεί την ημέρα της επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο κιμπούτς.

Η σορός του Ελάντ Κατζίρ επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ, όπου ταυτοποιήθηκε επίσημα, ανέφερε επίσης ο στρατός, ο οποίος εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στην οικογένεια».

