Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ - Μητσοτάκης: Κάθε ψήφος στις Ευρωεκλογές μου δίνει δύναμη και την χρειάζομαι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για εργαλειοποίηση του πόνου ανθρώπων που υποφέρουν έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας επίθεση σε Κασσελάκη και Ανδρουλάκη.

-

«Ένα είναι βέβαιο. Το πάθος σας είναι ανεπανάληπτο, πρωτόγνωρη η συσπείρωση. Αυτή η αυλαία του 15ου συνεδρίου μας δίνει πρόσθετη αισιοδοξία. Μετατρέπεται σε νέα ελπίδα για την Ελλάδα, σε νέα ελπίδα για την Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου συνεδρίου της ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το ΕΛΚ θα είναι και πάλι ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και πως το συνέδριο ανέδειξε πόσο πολύτιμη υπήρξε όλες αυτές τις δεκαετίες η προσφορά της ΝΔ.

«Αυτό σημαίνει ηγεσία», είπε αναφερόμενος στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. «Ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε στο πλευρό της Ευρώπης σε κάθε κρίση», ανέφερε ενώ επ' αυτού αναφέρθηκε στην πανδημία, στην ελληνική πρόταση του ενιαίου ψηφιακού διαβατηρίου, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στο μεταναστευτικό όταν η πρόεδρος της Κομισιόν ήρθε στο ευρώ, στο μεταναστευτικό, στη στήριξη της αμυνόμενης Ουκρανίας. «Είμαστε η ΝΔ υπεύθυνη και συνεπής δύναμη που είναι έτοιμη να συμβάλλει στις νέες προκλήσεις», υπογράμμισε.

«Μιλώ ακόμα για την σφυρηλάτηση της συνοχής στις κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών λαών. Πρόκληση και η απάντηση στο λαϊκισμό. Πρόκειται για έναν από τους μεγάλους κινδύνους που διατρέχει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εχει διαφορετικά πρόσημα, ακροδεξιά ή ακροαριστέρα. Οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώνουν τεχνητούς διαχωρισμούς. Όπως είπε και η Ούρσουλα είναι κάτι που η Ελλάδα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν ξανά αυτά που έγιναν την περασμένη δεκαετία. Η οικονομική κρίση κράτησε περισσότερο στην Ελλάδα γιατί ο λαϊκισμός την εμποδισαν να αναταχθεί. Λίγο παραπέρα είναι η πλατεία Συντάγματος. Θυμόμαστε ξανά τις δύο οψεις του ψέματος να ενώνονται σε αντιευρωπαϊκές, δήθεν αντισυστημικές εκδηλώσεις», τονισε.

«Πρέπει να ξανακάνουμε την ήπειρό μας ανταγωνιστική. Είμαι από τους πρώτους υπερμάχους της έκδοσης ευρωομολόγου που θα θωρακίσει την Ευρώπη συνολικά. Και σε αυτούς που λένε ότι αυτά δεν γίνονται, τους απαντώ ότι αυτά λέγανε και το 2020 αλλά τελικά τους πείσαμε και δημιουργήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι καθοριστικές. Απαιτώντας να βγουν ευρωβουλευτές με ευρωπαϊκή λογική και εθνική φωνή. Ελπίζουν στην αντιπολίτευση αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατίρι, να παραμορφωθεί η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες. Έχουμε περιθώρια για πειραματισμούς;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο πλευρό του κυπριακού λαού για τη δίκαιη λύση του κυπριακού. Πρέπει να κλείσει αυτή η τραγωδία. 50 χρόνια. Υπάρχει και μαύρη επέτειος, τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρός είναι ο ελληνισμός στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρή η Κύπρος στην Ευρώπη. Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα από ουραγός στην οικονομία είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη, αυξάνονται οι επενδύσεις, μειώνεται η ανεργία, περιορίζεται το δημόσιο χρέος, αυξάνονται μισθοί και συντάξεις.

«Μειώνουμε την απόσταση στην Ευρώπη και θέλουμε να τη μειώσουμε παντού. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγό την ΕΕ», σημείωσε φέρνοντας για παράδειγμα τα έργα στην υγεία με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ποιοι θέλουν να ανακόψουν αυτή την πορεία. Τους ξέρουμε. Ο κ. Κασσελάκης δεν το κρύβει, έχει στη ψυχή του τον κ. Πολάκη. Δεν άλλαξε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν. Ξέρει να μολύνει τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα. Δείχνει βασική άγνοια για βασικά πράγματα στον τόπο μας. Δεν γίνεται να ζητά επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές όταν το κόμμα του την καταψήφισε και στις ευρωεκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να βάψει το ΠΑΣΟΚ με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ», συνέχισε.

«Εγώ δεν έκρυψα ποτέ τα προβλήματα. Πρώτος ανέλαβα την ευθύνη. Η πορεία όμως είναι διαρκούς προόδου παρά τις δυσκολίες και δεν πρέπει να διεξαχθεί προεκλογική εκστρατεία όλο ψέματα. Δημιουργούν ανοσία στην ανοησία. Πολύ περισσότερο δεν έχει θέση σήμερα η εργαλειοποίηση του πόνου όπως συμβαίνει με το εθνικό τραύμα των Τεμπών. Λες και υπάρχουν Έλληνες που θλίβονται περισσότερο από αυτή την τραγωδία. Στο δρόμο προς τις κάλπες έχουμε χρέος όλοι να γυρίσουμε την πλάτη στο διχασμό», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κάθε ψήφος δίνει στον ίδιο του δίνει δύναμη να διεκδικεί και για αυτό την χρειάζεται, ενώ ανακοίνωσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθούν όλοι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ.

ΣΥΡΙΖΑ: . Ο πρωθυπουργός των μεγάλων σκανδάλων, κατέφυγε στην προσφιλή του τακτική: στην κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό και τα όσα ανέφερε στην ομιλία του κατηγορώντας τον για λαϊκισμό.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά πανικό κουνώντας το δάχτυλο στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, των μεγάλων σκανδάλων, της αδιαφάνειας και των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, κατέφυγε και σήμερα στην προσφιλή του τακτική: στην κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον οποίο κατηγόρησε για μια ακόμη φορά για λαϊκισμό. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θυμηθεί τις συγκεντρώσεις που γίνονταν στο Σύνταγμα από πολίτες εξαιτίας της χρεοκοπίας στην οποία οδήγησε τη χώρα η ΝΔ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια της κυβέρνησής του.

Ας γνωρίζει ότι όσο κι αν επιστρατεύει τους Ευρωπαίους φίλους του στην προσπάθειά του να απαξιώσει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και την περίοδο διακυβέρνησής του οι πολίτες έχουν πλέον καταλάβει ποιος είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα του το δείξουν ξεκάθαρα στις κάλπες των ευρωεκλογών.





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο δολοφόνος της Κυριακής - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Σταϊκούρας: Μείωση ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα στο κέντρο των πόλεων

F1 - GP Ιαπωνίας: Το ατύχημα Ρικάρντο - Άλμπον στην εκκίνηση του αγώνα (βίντεο)