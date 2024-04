Life

Powerball: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1.3 δις δολάρια

Πρόκειται για το όγδοο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην αμερικανική ιστορία.

Ένα δελτίο που πουλήθηκε στο Όρεγκον κέρδισε στο τζάκποτ του Powerball πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, το όγδοο μεγαλύτερο ποσό στην αμερικανική ιστορία.

Η κλήρωση στο Powerball έγινε σήμερα το πρωί και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι λευκές μπάλες 22, 27, 44, 52, 69 και η κόκκινη μπάλα Powerball 9. Η κλήρωση είναι η 41η από τότε που ο τελευταίος νικητής του Powerball κέρδισε το τζακποτ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο νικητής της σημερινής κλήρωσης κατάφερε να βρει του έξι αριθμούς με ένα δελτίο 2 δολαρίων. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι μία στις 292,2 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει πως το τελικό ποσό πολλαπλασιάζεται και το τζακποτ είναι μεγαλύτερο.

Από το βραβείο των περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί είτε να εισπραχθεί με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 608,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η δεύτερη επιλογή είναι μια αρχική καταβολή που θα την ακολουθήσουν 29 ετήσιες καταβολές χρημάτων.

