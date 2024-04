Αθλητικά

BasketLeague: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε... αλλά νίκησε το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έβαλα δύσκολα στον Ολυμπιακό, που τελικά επικράτησε στον αγώνα.

-

Με σκορ 91-83, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Περιστερίου, στο ΣΕΦ, έστω κι αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη του... έβαλε δύσκολα, στο πλαίσιο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 2η αγωνιστική του Top 6 της Basket League. Oι «κυανοκίτρινοι» προσπέρασαν και με +10 (57-67) περίπου 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου ενώ είχαν ξεφύγει και με +12, όμως ο εξαιρετικός στο β΄ μέρος Τόμας Ουόκαπ (10π., 6ασ., 5ρ.), μαζί με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (19π., 5ασ.) απέτρεψαν τα... χειρότερα. Μία ακόμη φορά, ο Μόουζες Ράιτ κυριάρχησε στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Χουγκάζ πέτυχε 18 πόντους, ο Ελιζάια Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 15, ο Πουλιανίτης σημείωσε 12 πόντους και 11 ο Λοβ, για το Περιστέρι που είδε τον Ράγκλαντ να μοιράζει 9 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 22-2 και πλέον συγκεντρώνεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, την ερχόμενη Πέμπτη (11/4), για την 34η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Στο 16-8 υποχώρησε το Περιστέρι που σκέφτεται τον τελικό με την Τέλεκομ Βόννης.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 43-52, 64-67, 91-83

Με διαδοχικά τρίποντα, το Περιστέρι... αιφνιδίασε τους γηπεδούχους για να προηγηθεί με +7 (11-18), στο 5ο λεπτό. Ο Πουλιανίτης διαμόρφωσε το +9 (14-23), στο 7’, για να πιέσει στην άμυνα ο Ολυμπιακός, να βγει σε αιφνιδιασμούς και με ηγέτη τον Ουίλιαμς-Γκος να «πιάσει» τον αντίπαλό του (23-23 στο 10ο λεπτό). Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν δια χειρός Ράιτ (25-23) και να γίνεται κλειστό ματς στη συνέχεια. Το Περιστέρι παρέμενε εύστοχο έξω από τα 6.75μ. για να ξεφύγει με πόντους του Μήτρου-Λονγκ και με +12 (31-43). Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ βρήκαν λύσεις στην επίθεση μειώνοντας σε 43-50, ενώ ο Ράγκλαντ διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους (43-52).

Ούτε στην 3η περίοδο κατάφερε να βάλει τις βάσεις για τη νίκη ο Ολυμπιακός, αφού είδε το Περιστέρ να ξεφεύγει με +10 (57-67), από πόντους των Ντάνγκουμπιτς και Πουλιανίτη. Μία ακόμη φορά, πάντως η ομάδα του Πειραιά πιέζοντας στην άμυνα, και με τους Ουόκαπ και ΜακΚίσικ να βγαίνουν μπροστά μείωσαν (64-67 στο 30ό λεπτό). Στο κρίσιμο 4ο δεκάλεπτο, οι φωνές του Γιώργου Μπαρτζώκα αφύπνισαν τους παίκτες του! Ουόκαπ και Ουίλιαμς-Γκος «υπέγραψαν» το επιμέρους σκοπρ 12-2 για τον Ολυμπιακό (76-69), στο 34’. Οι Χουγκάζ και Λοβ μείωσαν για το Περιστέρι, αλλά οι Ουίλιαμς-Γκος και ΜακΚίσικ τρύπησαν την «κυανοκίτρινη» άμυνα για το +9 (83-74), του Ολυμπιακού στο 37’. Ο Μόουζες Ράιτ... ήταν εκεί στα τελευταία λεπτά, για να οδηγήσει στη νίκη την ομάδα του.



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ., Μαγκλογιάννης, Μαλαμάς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Κέινααν 2, Φαλ 10, Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 10 (1), Ουίλιαμς-Γκος 19 (2), Ράιτ 18, Λαρεντζάκης 7, Μήτρου-Λονγκ, ΜακΚίσικ 12 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 15 (2), Ράγκλαντ 4, Ντάνγκουμπιτς 9 (3), Τόμπσον 8, Χουγκάζ 18 (5), Ξανθόπουλος, Λοβ 11, Πουλιανίτης 12 (3), Κασελάκης 2, Ρένφρο 4, Ζούγρης

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Παιανία

ΕΝΦΙΑ: Τα εκκαθαριστικά, οι 11 δόσεις και η πρώτη προθεσμία

Γυναικοκτονία - Μητσοτάκης: Η δολοφονία της Κυριακής με πόνεσε και με εξόργισε