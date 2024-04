Life

“Dragons’ Den Greece”: Οι επενδύσεις στο “κλείσιμο” του δεύτερου κύκλου (βίντεο)

Όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του “Dragons’ Den Greece”.

Ο 2ος κύκλος έκλεισε με συμφωνίες επενδύσεων ύψους 5.344.000€ και 1.336.420 τηλεθεατές

Η 2η σεζόν του DRAGONS’ DEN GREECE ολοκλήρωσε τον κύκλο της, την Παρασκευή 5 Απριλίου, εντυπωσιακά με συμφωνίες για επενδύσεις συνολικού ύψους 5.344.000€, όλα από προσωπικά κεφάλαια των Χάρη Βαφειά, Λέοντα Γιοχάη, Δημήτρη Μάλλιου, Τάσου Οικονόμου, Λιλής Περγαντά και Μαρίας Χατζηστεφανή.

Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο προβλήθηκε για 2η σεζόν από τον ΑΝΤ1 και κέρδισε το ενδιαφέρον των Ελλήνων τηλεθεατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, από την έναρξη της προβολής του, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, το DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.336.420 άτομα έστω και 1΄ στο σύνολο του κοινού. Τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης καταγράφηκαν στο κοινό 25-34 με τις γυναίκες να φτάνουν το 18,2%. Και οι άνδρες, όμως, παρακολούθησαν το δημοφιλές επιχειρηματικό show με το ανδρικό κοινό 25-34 να σημειώνει 18,1%.

Επίσης, σε όλες τις πλατφόρμες παρακολούθησης τα video views των φετινών επεισοδίων άγγιξαν τα 1.500.000. Στα official social media accounts πάνω από 4.000.000 μοναδικοί χρήστες παρακολούθησαν τη 2η σεζόν του «DRAGONS’ DEN GREECE», ενώ σε κάθε επεισόδιο το #DragonsDenGR βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των trend στο X.

Το σίγουρο είναι ότι αυτή η χρονιά στο DRAGONS’ DEN GREECE τα είχε όλα! Μεγάλα deal, ανθρώπινες συγκινήσεις, αποτυχημένες διαπραγματεύσεις. 66 επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν μπροστά στους Έλληνες επενδυτές και οι 31 από αυτές πέτυχαν μία επικερδή και πολλά υποσχόμενη συμφωνία για επένδυση με τους DRAGONS. Ακόμα, όμως, και οι επιχειρηματίες που δεν κατάφεραν να φύγουν με κάποια συμφωνία από το «DRAGONS’ DEN GREECE» πήραν σημαντικά επιχειρηματικά μαθήματα. Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια του 2ου κύκλου του «DRAGONS’ DEN GREECE» στο https://www.antenna.gr/dragonsden

Το 12ο και τελευταίο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου επιχειρηματικού show με το συνολικό ποσό επενδύσεων από προσωπικά κεφάλαια των 6 Ελλήνων Dragons να ανέρχεται στο 5.344.000€.

H Ντόρα Γαβριήλ, ιδρύτρια του CLICK TO VET, μίας εφαρμογής για 24ωρο κτηνίατρο και υπηρεσίες φροντίδας κατοικιδίων, ήρθε μαζί με τον σύζυγό της και μέτοχο στην εταιρεία, Γιώργο Μπερνεάνου, για να παρουσιάσουν στους DRAGONS τη φιλόδοξη επιχειρηματική τους ιδέα και έφυγαν με συμφωνία με τον Λέοντα Γιοχάη, τη Λιλή Περγαντά και τη Μαρία Χατζηστεφανή ύψους 36.000€ για το 18% της εταιρείας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

O Μιχάλης Φιλιππίδης, εφευρέτης της ENERFIL “ΔΙΓΕΝΗΣ”, μιας πατενταρισμένης συσκευής μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας για ζεστό νερό και θέρμανση, ήρθε στο DRAGONS’ DEN GREECE II μαζί με τους συνεργάτες του Γιώργο Καραπλή και Βασίλη Γραμματίκα, και ζήτησαν το πιο τρελό ποσό που έχει ειπωθεί ποτέ από επιχειρηματία στο DRAGONS’ DEN. Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα επιστημονικά δεδομένα επαληθευτούν από επίσημο οργανισμό, ο Λέων Γιοχάη θα είναι διατεθειμένος να κάνει ενδεχομένως το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του DRAGONS’ DEN έναντι 3.500.000€ για το 65% της εταιρείας. «Hard to believe that», όπως είπε και ο ίδιος ο Λέων Γιοχάη!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η αυλαία των διαπραγματεύσεων στο «DRAGONS’ DEN GREECE» έπεσε για αυτή τη σεζόν. Οι επιχειρηματίες που πήραν επένδυση, βρίσκονται ήδη σε κατάσταση επιβίβασης για το νέο επαγγελματικό ταξίδι της ζωής τους. Το μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως μας θύμισε για άλλη μία χρονιά ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια αρκεί να κάποιος να τολμήσει να κάνει το επόμενο βήμα…

Ο 3ος κύκλος του Dragons’ Den έρχεται! Επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους, καθώς οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 3ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δείτε το trailer:

Δηλώσεις συμμετοχής για τον 3ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ.

DRAGONS’ DEN GREECE

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

